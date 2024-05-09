АПЛ назвала претендентов на премию лучшим игроку и тренеру сезона

В список вошли тренеры всех команд из топ-4, а также Андони Ираола из «Борнмута». На награду лучшему игроку претендуют восемь человек, включая лауреата прошлого сезона Эрлинга Холанда

Унаи Эмери (Фото: Nathan Stirk / Getty Images)

Унаи Эмери («Астон Вилла»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Андони Ираола («Борнмут») составили шорт-лист претендентов на премию лучшему тренеру сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

На премию лучшему игроку претендуют восемь человек: Эрлинг Холанд и Фил Фоден («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор и Деклан Райс («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Голосование болельщиков продлится до 13 мая, победителей объявят 21 мая.

За два тура до конца сезона «Арсенал» опережает в турнирной таблице на одно очко «Манчестер Сити» (есть игра в запасе) и на пять очков — «Ливерпуль».

Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».

В прошлом году лучшим тренером признали Гвардиолу, а лучшим игроком — Холанда.