Касаткина и Шнайдер вышли в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

Касаткина победила немку на старте крупного турнира в Риме

Дарья Касаткина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию, а Диана Шнайдер — Людмилу Самсонову. Обе вышли в 1/16 финала

Дарья Касаткина (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно начала выступление на турнире WTA-1000 в Риме, обыграв в матче второго круга немку Татьяну Марию (65-я в рейтинге).

Касаткина победила со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Касаткиной, которая занимает 11-е место в WTA, будет японка Наоми Осака (173) или украинка Марта Костюк (20).

Еще одна россиянка Диана Шнайдер (62) за полтора часа победила соотечественницу Людмилу Самсонову (17) со счетом 6:1, 6:3.

В третьем круге Шнайдер сыграет с лучшей теннисисткой в паре Эмма Наварро (США, 22) — Паула Бадоса (Испания, 126).

Победительница турнира в Риме получит €700 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет почти €4,8 млн.