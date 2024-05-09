Касаткина победила немку на старте крупного турнира в Риме
Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно начала выступление на турнире WTA-1000 в Риме, обыграв в матче второго круга немку Татьяну Марию (65-я в рейтинге).
Касаткина победила со счетом 7:5, 6:1.
Следующей соперницей Касаткиной, которая занимает 11-е место в WTA, будет японка Наоми Осака (173) или украинка Марта Костюк (20).
Еще одна россиянка Диана Шнайдер (62) за полтора часа победила соотечественницу Людмилу Самсонову (17) со счетом 6:1, 6:3.
В третьем круге Шнайдер сыграет с лучшей теннисисткой в паре Эмма Наварро (США, 22) — Паула Бадоса (Испания, 126).
Победительница турнира в Риме получит €700 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет почти €4,8 млн.
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