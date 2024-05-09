Залужного уволили с военной службы и назначили на новый пост за рубежом

Зеленский спустя несколько месяцев утвердил Залужного в должности посла в Великобритании. Этот пост оставался вакантным с прошлого лета: предыдущий посол раскритиковал украинского президента и отправился в отставку

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уволили с военной службы в звании генерала с правом ношения военной формы, указ опубликован на сайте президента Украины.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении Александра Трепака на должность командующего силами специальных операций ВСУ вместо Сергея Лупанчука.

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, после чего назначили послом в Великобритании. Сегодня президент подписал указ о назначении послом. О планах назначить Залужного на эту дипломатическую должность еще два месяца назад сообщал МИД Украины, тогда же Киев направил Лондону соответствующие документы. Пост посла Украины в Великобритании до последнего времени был вакантен. До середины лета 2023 года должность занимал Вадим Пристайко. Он лишился должности после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Издание «Зеркало недели» сообщало, что зимой Залужный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), его признали негодным к службе в армии. В период мобилизации на Украине военнослужащие могут быть уволены со службы по ограниченному перечню причин: среди прочего в связи с состоянием здоровья по решению военно-врачебной комиссии.

На должность главкома Зеленский назначил Александра Сырского. В марте украинский президент заявил, что Сырский получил «карт-бланш на кадровые изменения» в армии, и отметил, что «все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности».