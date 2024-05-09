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Военная операция на Украине ,  
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Залужного уволили с военной службы и назначили на новый пост за рубежом

Экс-главкома ВСУ Залужного уволили с военной службы по состоянию здоровья
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский спустя несколько месяцев утвердил Залужного в должности посла в Великобритании. Этот пост оставался вакантным с прошлого лета: предыдущий посол раскритиковал украинского президента и отправился в отставку
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уволили с военной службы в звании генерала с правом ношения военной формы, указ опубликован на сайте президента Украины.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении Александра Трепака на должность командующего силами специальных операций ВСУ вместо Сергея Лупанчука.

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, после чего назначили послом в Великобритании. Сегодня президент подписал указ о назначении послом. О планах назначить Залужного на эту дипломатическую должность еще два месяца назад сообщал МИД Украины, тогда же Киев направил Лондону соответствующие документы.

Пост посла Украины в Великобритании до последнего времени был вакантен. До середины лета 2023 года должность занимал Вадим Пристайко. Он лишился должности после того, как публично раскритиковал Зеленского за высказывание в адрес тогдашнего министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Издание «Зеркало недели» сообщало, что зимой Залужный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), его признали негодным к службе в армии. В период мобилизации на Украине военнослужащие могут быть уволены со службы по ограниченному перечню причин: среди прочего в связи с состоянием здоровья по решению военно-врачебной комиссии.

Репортаж РБК с улиц Владимира, где рос главком ВСУ Александр Сырский
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

На должность главкома Зеленский назначил Александра Сырского. В марте украинский президент заявил, что Сырский получил «карт-бланш на кадровые изменения» в армии, и отметил, что «все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ВСУ Валерий Залужный Владимир Зеленский
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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