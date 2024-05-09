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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о возгорании после атаки украинского дрона на АЗС

Губернатор Старовойт: после атаки украинского дрона на АЗС началось возгорание
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на автозаправочную станцию возникло возгорание на расположенной рядом электроподстанции в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Никто из обслуживающего персонала не пострадал. Возгорание ликвидируют силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины», — добавил он.

Чуть ранее 9 мая Старовойт сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, который был запущен со стороны Украины. По его подсчетам, за ночь в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских дрона самолетного типа.

8 мая губернатор Курской области говорил, что недалеко от села Троицкого Кореневского района украинский дрон сбросил взрывное устройство на работавший в поле трактор. Водитель получил ранение, его доставили в Глушковскую больницу, где оказали медицинскую помощь. Сельскохозяйственная техника была повреждена.

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Фото:Яндекс.Карты

Ночью 9 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Примерно шесть беспилотников были подавлены, но несколько упали на территории базы. На объекте начался пожар, в нем были повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет. В 7:40 мск пожар локализовали, а в 11:08 мск его полностью ликвидировали, передавало МЧС Красноярского края.

Атакам также подверглась Белгородская область. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что после воздушной атаки ВСУ в Белгороде число пострадавших составило 11 человек. По его словам, разрушения выявили в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.

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Роман Старовойт возгорание Курская область АЗС
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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