Старовойт сообщил о возгорании после атаки украинского дрона на АЗС

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В результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на автозаправочную станцию возникло возгорание на расположенной рядом электроподстанции в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Никто из обслуживающего персонала не пострадал. Возгорание ликвидируют силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины», — добавил он.

Чуть ранее 9 мая Старовойт сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, который был запущен со стороны Украины. По его подсчетам, за ночь в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских дрона самолетного типа.

8 мая губернатор Курской области говорил, что недалеко от села Троицкого Кореневского района украинский дрон сбросил взрывное устройство на работавший в поле трактор. Водитель получил ранение, его доставили в Глушковскую больницу, где оказали медицинскую помощь. Сельскохозяйственная техника была повреждена.

Ночью 9 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Примерно шесть беспилотников были подавлены, но несколько упали на территории базы. На объекте начался пожар, в нем были повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет. В 7:40 мск пожар локализовали, а в 11:08 мск его полностью ликвидировали, передавало МЧС Красноярского края.

Атакам также подверглась Белгородская область. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что после воздушной атаки ВСУ в Белгороде число пострадавших составило 11 человек. По его словам, разрушения выявили в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.