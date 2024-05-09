Армения попросила Россию оставить пограничников на рубежах Ирана и Турции

Песков: по просьбе Армении пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией

Путин и Пашинян в ходе переговоров согласовали вывод российских пограничников из ряда армянских областей, но они останутся на границе с Ираном и Турцией по просьбе Армении, сказал Песков

Фото: Global Look Press

Российские пограничники по просьбе Армении останутся на границе с Ираном и Турцией, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров согласовали вывод российских пограничников из ряда областей республики.

«И Пашинян, и Путин согласовали этот вопрос. Но по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся [на границе с Ираном и Турцией]», — сказал Песков. Накануне Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом.

9 мая глава фракции «Гражданский договор» в парламенте Айк Конджорян сообщил в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что российские пограничные и военные пункты, расположенные в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, прекратят свою деятельность. «Решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц также было одобрено на высшем уровне», — написал Конджорян.

В марте Армения направила письмо России с требованием о выводе пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване, в Кремле подтвердили его получение. Премьер говорил, что пограничники прекратят работу в аэропорту до 1 августа.

Москва и Ереван подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики 30 сентября 1992 года. Согласно Договору о статусе пограничных войск России, они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией. В пограничное управление ФСБ Армении входят отряды в Армавире, Гюмри, Мегри и Арташате, а также контрольно-пропускной пункт в Звартноце. Правительства двух государств примерно поровну обеспечивают содержание российских пограничников в республике.

После «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которой республика прекратила свое существование, Пашинян обвинял Россию в том, что ее миротворческие силы не защитили мирное население региона. По его словам, защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки российских миротворцев в Карабах. «Ну и где теперь гражданское население Нагорного Карабаха?» — отмечал Пашинян. Россия отвергла обвинения.

Посол России Сергей Копыркин говорил, что наблюдательные посты российских пограничников были размещены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе Пашиняна «за российский счет», чтобы «помочь стабилизировать ситуацию в 2020 году».