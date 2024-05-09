В историческое просвещение вписали единые учебники и контроль видеоигр

Президент Путин одобрил основы политики исторического просвещения. Власти планируют разрабатывать единые учебники и методы обучения, а также импортозамещать цифровые ресурсы и контролировать распространение видеоигр

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Президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области исторического просвещения. Соответствующий указ он подписал 8 мая, на следующий день после инаугурации на пятый президентский срок.

Основаниями для выработки госполитики, как указано в документе, стали риски и угрозы, с которыми сталкивается российское общество. К ним, согласно документу, относятся:

недружественные действия иностранных государств, направленные на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации

попытки искажения исторических фактов, негативные оценки событий и периодов отечественной истории, распространение ложных представлений о России

использование коллективным Западом фальсификации истории в качестве оружия в информационной войне, направленной на разрушение целостности российского общества и государства

В рамках новой госполитики власти планируют популяризировать достижения отечественной науки и культуры, развивать патриотическое воспитание, совершенствовать просветительскую работу с гражданами, проживающими за рубежом, а также сохранять традиционные русские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности.

Правительство должно будет разработать и утвердить план конкретных мероприятий, а также предусмотреть средства на его финансирование. К тому же кабмин будет контролировать выполнение мероприятий, оценивать эффективность работы органов власти, а также ежегодно предоставлять президенту доклад о проделанной работе.

Межведомственная комиссия по историческому просвещению под руководством помощника президента, бывшего министра культуры Владимира Мединского будет отвечать за разработку предложений по корректировке утвержденной госполитки.

Как будет организовано историческое просвещение

В частности, планируется сформировать госзаказ на подготовку научно-педагогических кадров и проведение исследований в области истории России и всех населяющих ее народов. Планируется увеличить объемы публикаций научно-популярных материалов, создание произведений литературы и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной, видео и интернет-продукции на исторические темы.

Для развития научной базы планируется создать отечественную систему мониторинга публикаций в сфере социально-гуманитарных наук. При этом она должна основываться на «независимых от зарубежных рейтингов отечественных показателях».

Для повышения исторической грамотности граждан планируется выработать единые стандарты в преподавании, в составлении учебников, подачи информации. В частности планируется создать единую линейку школьных учебников по истории России, всеобщей истории, а также истории родного края. Должен быть принят единый федеральный историко- культурный стандарт.

Также в рамках госполитики планируется формировать «каналы получения достоверной исторической информации». Для этого будет создана единая цифровая платформа, обеспечивающая доступ к историческим материалам, а иностранные образовательные цифровые платформы заменят отечественными аналогами.

Часть работы, которая обозначена в указе президента уже начата, отметила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.«К примеру, те вопросы, которые касаются линейки единых учебников по истории. Первые учебники вышли в прошлом году, и все наши старшеклассники во всех регионах по ним уже учатся. И, конечно, эта работа продолжается. Сейчас готовится линейка учебников с пятого класса», — отметила Казакова.

Обновленные учебники истории для старшеклассников представили в августе прошлого года. В них полностью переработан и переписаны разделы, посвященные периоду с 1970 по 2000 годы, а также добавлен новый, включая военную операцию на Украине. При этом раздел по всеобщей истории стал меньше, чтобы, по словам авторов, избегать дублирования. Учебник подвергался критике со стороны историков, коренных народов и депутатов. Историки, в частности, обращали внимание на изменившиеся оценки деятельности Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, описание войны в Афганистане и диссидентское движение в СССР. Мединский в ответ заявил, что авторы учебника находятся в контакте с учителями — следят за обсуждением и учитывают «разумные замечания». «Но смысл страданий в Сети — не в полемике по конкретным фактам, а в тупом навешивании ярлыков: «путинская пропаганда», «обеление СССР», «оправдание сталинизма» (это ложь). В конечном счете — «долой кровавый режим», — говорил Мединский, называя основным источником критики «тех, кому в принципе не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит».

В феврале Министерство просвещения подготовило проект, согласно которому количество часов, выделенное на изучение истории в школах увеличится почти в полтора раза — с 340 до 476. Так в 5–8-х классах предполагается по три часа истории в неделю при 34 учебных неделях, а в 9-м классе — по два часа в неделю.

Помимо единых учебников, необходимо также выстраивать единую методологию преподавания, считает Казакова. По ее словам, госзаказ на подготовку кадров, который обозначен в указе президента, предполагает проработку программы обучения преподавателей в вузах. Причем, отметила депутат, речь не только об учителях истории, но и о преподавателях всех предметов: «Неважно какой специализации педагог: биолог или историк, он должен быть, прежде всего, про родину, про страну. Дети это чувствуют».

Зачем понадобился контроль за видеоиграми

К тому же государство планирует контролировать рынок компьютерных игр, чтобы не допустить свободного распространения продуктов, которые могут содержать искаженное представление «о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире».

«Мы не должны допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. Поэтому разработка такого механизма просто необходима, особенно сейчас», — отреагировал на это положение председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Разработать комплекс мер, направленных на мониторинг информации, содержащейся в видеоиграх, Путин поручил в 2023 году по итогам заседания Совета по физической культуре и спорту. На том заседании президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев говорил, что «интернет-игры — например, стрелялки, ещё что-то, — они все пропагандируют очень антигосударственные ценности: российское там всё плохое».

«Игр, в которых Россию изображают в негативном свете или намеренно искажают исторические факты, очень мало. Для их выявления вполне достаточно инструментов и существующих законодательных норм для ограничений, создавать совершенно новую нормативную систему не требуется», — уверен глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

За последние два года, по его оценке, число таких игр не увеличилось, так как для разработки игры требуется более двух лет. К тому же известно, что Министерство экономического развития готовит законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр, положения которого отрасль вполне устраивают, сказал Овчинников РБК. Возможно, этот законопроект будет каким-то образом сопряжен с тем, что предписывает указ об историческом просвещении, допускает он.

Если же стоит задача расширять историческое знание, то познавательные игры могли бы стать подспорьем для системы образования, полагает Овчинников. Например, возможность централизованной закупки игр школами или можно было бы внести в систему электронных дневников, для покупки таких игр родителями, считает он.