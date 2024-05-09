МВД объявило рэпера Oxxxymiron в розыск

Против Oxxxymiron завели дело о нарушении правил деятельности иноагента, узнали источники ТАСС. Ранее рэпера минимум два раза штрафовали по этому поводу — за отсутствие отметки иноагента и за отсутствие отчетов о деятельности

Oxxxymiron (Мирон Федоров) (внесен в реестр иноагентов) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МВД России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова, который выступает под псевдонимом Oxxxymiron (внесен в реестр иноагентов). Соответствующая карточка опубликована в базе на сайте ведомства.

В базе данных уточняется, что музыканта разыскивают по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.

Источники ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что против рэпера завели дело за нарушение правил деятельности иноагента.

Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика

Минюст признал Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022 года. В том же году рэпер покинул Россию.

Музыканта неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Так, в августе 2023 года суд в Петербурге назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб. за отсутствие пометки иноагента в посте во «ВКонтакте». В октябре того же года рэпера оштрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие отчетов, которые он обязан подавать по статусу иностранного агента.

Кроме того, в январе 2023 года Oxxxymiron привлекли к ответственности по статье о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России — ст. 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях. Речь шла о его песне «Ойда». Рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб. Суд признал песню запрещенной к распространению на территории страны.

В октябре 2022 года еще один трек Oxxxymiron — «Последний звонок» — признали экстремистским. Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в песне «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».