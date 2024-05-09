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Военная операция на Украине ,  
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«Укргидроэнерго» заявило о «сокрушительных повреждениях» ГЭС на Украине

«Укргидроэнерго»: две украинские ГЭС выведены из эксплуатации из-за повреждений
Сюжет
Военная операция на Украине
8 мая Минобороны отчиталось об успешном ударе по украинским объектам энергетики в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому ТЭК. В Киеве сообщили, что гидрогенерация страны получила «сокрушительные повреждения»
Фото: ukrhydroenergo / Telegram
Фото: ukrhydroenergo / Telegram

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине выведены из эксплуатации. Об этом сообщила крупнейшая гидрогенерирующая компания в стране «Укргидроэнерго». По ее словам, значительные повреждения объектам гидроэнергетики были нанесены в результате ударов утром 8 мая. Названия ГЭС не уточняются.

Сообщение о выводе двух ГЭС из строя было продублировано на двух языках — украинском и английском.

«Вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств», — говорится в сообщении.

Накануне днем Минобороны России отчиталось об ударе по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики в России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщало ведомство. По его данным, в результате удара были значительно снижены возможности Украины по производству продукции военного назначения, переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

Минобороны назвало последствия удара по объектам энергетики и ВПК Украины
Политика
Фото:Global Look Press

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В апреле военное ведомство объясняло, что удары по украинским объектам ТЭК являются ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Россия регулярно подвергается нападениям украинских беспилотников. В начале апреля дроны нанесли удары по Елабуге и Нижнекамску в Татарстане.

В начале мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy заявил о повреждении половины энергосистемы страны. Украинские власти регулярно сообщают о повреждении или разрушении энергообъектов, в том числе Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.

В марте директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил о серьезном повреждении ДнепроГЭС и сообщил, что станция прекратила работу. Установленная мощность гидроагрегатов ДнепроГЭС составляет 1553,8 МВт.

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Георгий Смирнов
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