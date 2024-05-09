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Военная операция на Украине ,  
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Президент Кубы пожелал России успехов в военной операции

Президент Кубы пожелал России успехов в зоне военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Мигель Диас-Канель
Владимир Путин и Мигель Диас-Канель (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пожелал России успехов в проведении военной операции на Украине. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Желаем вам и Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», — сказал кубинский президент, назвав Путина «дорогим другом». Он заверил, что Россия «всегда может рассчитывать на поддержку Кубы».

Диас-Канель прибыл в Москву 7 мая. 8 мая он присутствовал на заседании Высшего евразийского экономического совета (Куба — страна-наблюдатель при ЕАЭС). Диас-Канель отметил, что впервые принимал участие в саммите ЕАЭС очно, до этого в течение нескольких лет он общался с лидерами государств объединения по видеосвязи.

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Кубинский президент также посетил военный парад на Красной площади по случаю 79-й годовщины Победы. На парад в Москву пришли лидеры еще восьми иностранных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау и Лаоса.

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Владимир Путин

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