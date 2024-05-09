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Военная операция на Украине ,  
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El Mundo рассказало о сети подземных заводов на Украине

El Mundo: на Украине построили сеть подземных заводов оружия из-за ударов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские заводы продолжают выпускать боеприпасы и бронетехнику, но переведены под землю из-за масштабных разрушений в первые дни конфликта, выяснила El Mundo. Среди рабочих уже выявили несколько перебежчиков
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В первые дни проведения Россией военной операции были разрушены украинские оборонные предприятия, из-за чего на Украине перевели оружейную промышленность под землю, пишет El Mundo со ссылкой на источник.

Некоторые из заводов целиком находятся под землей, некоторые замаскированы, их скрывают «огромные декорации», местонахождение производств является совершенно секретным. Источник издания отметил, что вопрос сохранения секретности особенно беспокоит Киев, среди рабочих уже нашли сочувствующих России.

Проектом по засекречиванию заводов руководил министр стратегических отраслей Александр Камышин, бывший директор оператора железных дорог, компании «Укрзализныця», поручение ему дал президент Владимир Зеленский.

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Сейчас на этих заводах выпускают боеприпасы, все виды беспилотников, БТР «Козак», ракеты «Нептун», противотанковые ракеты «Стугна». Объемы производства выросли втрое с момента запуска в 2023 году, рассказал изданию источник в украинской оборонной промышленности. Он указал, что европейские компании могли бы тоже безопасно и дешево разместить под землей свои заводы.

El Mundo завершило материал упоминанием старой советской пословицы «из говна и палок», пояснив, что ее применяют для описания ситуации поиска ресурсов при их дефиците. Издание отметило, что Украина заново выстроила промышленность и адаптировала западные боеприпасы к советским системам неожиданно для всех.

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Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по военно-промышленному комплексу Украины. В частности, 8 мая ведомство доложило об успешном поражении всех целей.

По данным Минобороны, в результате удара возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники были существенно снижены.

Москва называла западные оборонные заводы, которые появятся на Украине, законной целью для армии России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина подземные хранилища заводы Камышин ВПК оборонная промышленность
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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