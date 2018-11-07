ВТБ расширился еще на регион

Запсибкомбанк переходит под контроль государства

ВТБ приобретает крупнейший частный банк Тюменской области — Запсибкомбанк. Покупка позволит ВТБ усилить розничный бизнес в регионе и выйти там на второе место по числу отделений. Эксперты оценивают сделку в 14–16 млрд руб.

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

ВТБ объявил о приобретении более 70% ​акций одного из ведущих банков Тюменской области — Запсибкомбанка, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК. Это уже третий региональный банк, который госбанк покупает в этом году — в начале октября он закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение» с сильными позициями в Подмосковье и заявил о приобретении одного из региональных банков Нижегородской области — Саровбизнесбанка.

Объявив о покупке Запсибкомбанка, ВТБ выполнил обещание своего руководителя Андрея Костина, который в сентябре заявил, что до конца года будет приобретено два маленьких региональных банка. О планах купить «Возрождение» тогда уже было известно. «[Эти два банка] позволят нам нарастить наш бизнес только в двух конкретных областях», — говорил Костин.

Окончательный размер приобретаемой доли в Запсибкомбанке будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрыть сделку планируется до конца 2018 года. В ВТБ не раскрыли сумму покупки, отметив, что сделка денежная и заключена на взаимовыгодных условиях. Команда банка будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ.

Крупнейшим бенефициаром Запсибкомбанка является его президент, бывший первый замгубернатора Тюменской области Дмитрий Горицкий: в сумме ему и менеджменту принадлежат более 40% акций. В числе миноритариев — санируемый ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк, который владеет 8,32% акций, еще 1,62% принадлежат его лишившейся лицензии «дочке» — М2М Прайвет Банку.

После закрытия сделки банки перейдут к процессу интеграции, который завершится в 2020 году переходом Запсибкомбанка под бренд ВТБ. В том же году ВТБ планирует полностью присоединить к себе купленный у Дмитрия Ананьева банк «Возрождение» и Саровбизнесбанк.

В Федеральную антимонопольную службу ходатайства от ВТБ на приобретение существенной доли в Запсибкомбанке пока не поступало, сообщили РБК в ведомстве.

ВТБ вел переговоры о покупке тюменского банка почти три года — с февраля 2016 года, писала газета «Коммерсантъ». Сначала переговоры велись от лица розничного банка ВТБ24 (с января 2018 года присоединился к группе ВТБ). Предполагалось, что о сделке может быть объявлено в конце 2017 года, но этого не произошло. Стороны смогли договориться об условиях покупки лишь к концу 2018 года.

Запсибкомбанк — крупнейший банк, зарегистрированный в Тюменской области. По данным «Интерфакс-ЦЭА», он занимает 56-е место по размеру активов (118 млрд руб.) в России. За девять месяцев 2018 года прибыль банка составила 1,52 млрд руб. Банк предcтавлен в 12 регионах, но основной бизнес у него в Тюмени. По оценке исследовательской компании Frank RG, доля Запсибкомбанка на рынке розничных кредитов региона 1 июля составляла около 8,8%, на рынке привлеченных у населения депозитов — около 9,4%. Банк специализируется на ипотечном и потребительском кредитовании физлиц, расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также кредитовании корпоративных клиентов, отмечается в материалах «Эксперт РА». Кредитный портфель представлен, прежде всего, ссудами, выданными физическим лицам (59% портфеля на 1 апреля), а также крупному бизнесу (16%).

Зачем ВТБ еще один региональный банк

Покупка Запсибкомбанка будет проведена, скорее всего, с дисконтом, как и большинство приобретений ВТБ в последнее время, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Дисконт будет определяться исходя из объема необходимого резервирования по некачественным активам и объемов кредитования аффилированных структур, добавляет он. Агентство оценивает ориентировочную стоимость Запсибкомбанка на 1 октября в 14–16 млрд руб., или в 0,9–1,0 капитала. Банк «Возрождение» ВТБ приобрел менее чем за половину капитала.

Запсибкомбанк обслуживает более 600 тыс. физических лиц и 21 тыс. корпоративных клиентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка в Тюменской области по кредитам физлицам почти в два раза, по пассивам — почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области, говорится в сообщении ВТБ. По данным ЦБ, у ВТБ в Тюменской области (с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО) на 2 ноября было 41 подразделение (4,6% от общего числа в регионе), а у Запсибкомбанка — 70. Приобретение сибирского банка позволит ВТБ занять по числу отделений второе место в области после Сбербанка. В настоящее время ВТБ опережают приобретаемый Запсибкомбанк и «ФК Открытие» (владеет 78 отделениями в ХМАО). «В Тюменской области на рынке привлечения средств физлиц мы планируем нарастить долю почти до 15%, на рынке кредитования физлиц — до 18%», — прокомментировали в ВТБ выгоды от покупки.

Запсибкомбанк занимает около 10% регионального рынка по отдельным направлениям, у него большая розничная клиентская база и ипотечный портфель, отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Рентабельность капитала банка находится на уровне около 14%, что является неплохим результатом для российского банковского сектора», — говорит эксперт.

Покупка Запсибкомбанка — весомый вклад в развитие розничного бизнеса группы ВТБ, так как это один из немногих сильных региональных банков, который по отдельным направлениям бизнеса в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) конкурировал с федеральными банками, в первую очередь со Сбербанком. «Сейчас для банков розница — это ключевое направление, позволяющие зарабатывать комиссионный доход и повышать эффективность, используя современные технологии», — отмечает эксперт.

ВТБ больше года назад обозначил, что рассматривает возможность приобретения сильных региональных игроков с большой розничной клиентской базой, напоминает Рыбалкин. Сделка по приобретению Запсибкомбанка соответствует заявленному фокусу группы ВТБ на развитие розничного бизнеса.

С приобретением Запсибкомбанка ВТБ сразу получит на обслуживание региональные предприятия и займет ведущие позиции по обслуживанию физлиц, согласен Путиловский. «Учитывая, что планируется сохранение основной команды менеджеров, банк не утратит многолетние налаженные связи со своими клиентами в регионе», — полагает он. Целями покупки зачастую являются не столько банки, сколько сформированные ими клиентские базы и завоеванные позиции в регионе или в направлении бизнеса, указывает Путиловский.​​