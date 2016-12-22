Стала известна стоимость покупки ВТБ банка «Возрождение»

ВТБ, купивший месяц назад «Возрождение», объявил оферту миноритариям. Цена акции — 481,7 руб. Это значит, что ВТБ заплатил экс-владельцам 85% акций «Возрождения» 9,7 млрд руб., а банк оценил в 11,4 млрд руб., посчитали эксперты

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк ВТБ, спустя месяц после закрытия сделки по покупке 85% акций банка «Возрождение» у Дмитрия Ананьева, выставил оферту миноритариям «Возрождения» на выкуп акций по цене 481,68 руб. за штуку, следует из информации на сайте раскрытия.

Банк направил миноритарным акционерам «Возрождения» оферту о выкупе у них оставшихся 14,9999996% акций в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах». Срок принятия обязательного предложения — 70 дней с момента получения банком «Возрождение» оферты.

По закону оценка акций должна быть не ниже средневзвешенной стоимости за бумагу по итогам торгов за предыдущие шесть месяцев, напоминает ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич. Также банк не может предлагать выкупить акции за стоимость ниже, чем та, по которой банк прибрел контрольный пакет акций. Учитывая, что акции банка за последние шесть месяцев торговались на Московской бирже в диапазоне 320–470 руб. за акцию, что ниже предложенной цены в 481,68 руб., можно сделать вывод о том, что именно эту цену ВТБ и заплатил за акции банка «Возрождение».

Если исходить из цены оферты, ВТБ на покупку контрольного пакета «Возрождения» (20 186 390 акций) потратил примерно 9,7 млрд руб. На выкуп акций у миноритариев может потратить еще 1,7 млрд руб. — итого 11,4 млрд руб., подытожила аналитик. На 1 октября капитал «Возрождения» составлял 30,6 млрд руб., таким образом, весь банк обошелся ВТБ меньше чем в половину капитала.

В ВТБ на текущий момент не комментируют стоимость сделки. Банк раскроет цену в отчетности группы по международным стандартам за 9 месяцев 2018 года, рассказал представитель ВТБ.

Новая оценка покупки банка ниже озвученных ранее 12,1 млрд руб. — такую стоимость «Возрождения» аналитики из S&P рассчитывали на основе гарантий в размере 4,4 млрд руб., которые предоставил ВТБ для снятия ареста с 36,41% акций «Возрождения» по иску санируемого ЦБ Промсвязьбанка, который раньше принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. В сентябре Арбитражный суд Москвы снял арест с этих акций, что позволило закрыть сделку.

ВТБ планирует завершить полную интеграцию банка «Возрождение» в свою структуру в 2020 году. Набсовет ВТБ уже одобрил процедуру принудительного выкупа акций у миноритариев — этот механизм может быть запущен, если мажоритарный акционер консолидирует 95% акций «Возрождения». Но заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников ранее допускал, что 10% акций «Возрождения» могут остаться в свободном обращении, если миноритарии не воспользуются офертой о выкупе у них акций.

Предложенная ВТБ цена выкупа на 3,7% выше цены обыкновенных акций «Возрождения» на Мосбирже. По состоянию на 18:00 мск, они котировались на уровне 464,5 руб. за акцию.