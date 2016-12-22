ВТБ решил купить Саровбизнесбанк

Финансовая группа договорилась о приобретении 81% акций Саровбизнесбанка. В 2020 году нижегородский банк перейдет под бренд ВТБ

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Группа ВТБ договорилась с акционерами одного из ведущих банков Нижегородской области — Саровбизнесбанка — о приобретении 81% акций кредитной организации. Об этом говорится в пресс-релизе банка, который поступил в РБК.

Стороны уже подписали соответствующий меморандум и планируют закрыть сделку до конца года после того, как получат необходимые регуляторные согласования и корпоративные решения ВТБ. Окончательный размер приобретаемой банковской группой доли станет известен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций.

В пресс-службе ВТБ РБК заявили, что сделка была заключена на взаимовыгодных условиях. «Она денежная, ее параметры мы не комментируем», — рассказали в финансовой группе.

После закрытия сделки банки перейдут к процессу интеграции, который завершится в 2020 году переходом Саровбизнесбанка под бренд ВТБ. До интеграции банки сохранят свои ключевые продукты и сервисы, которые пользуются спросом. Помимо этого клиентам нижегородского банка предложат продукты ВТБ в области страхования и пенсионного обеспечения. Группа намерена сохранить команду Саровбизнесбанка.



Стратегия развития Саровбизнесбанка «будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке Нижегородского региона», говорится в пресс-релизе.

Для ВТБ интеграция позволит существенно увеличить свою долю на рынке привлечения и кредитования физлиц, уточнил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

РБК направил запросы в Центробанк и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Старший директор Fitch Александр Данилов отметил, что ВТБ пытается расти частично органически, частично за счет приобретений. «Вопрос заключается в том, что ранее Центробанк и ФАС выступали с категоричными заявлениями против роста доли госбанков, вплоть до возможного запрета на покупки ими других банков, за исключением крайних случаев. Покупка «Возрождения» была преподнесена почти как исключение, но теперь получается, что реального ограничения никто вводить не собирается», — отмечает эксперт.

Саровбизнесбанк является одним из лидеров банковского сектора Приволжья. Он работает в регионе с 1992 года, к системе страхования вкладов присоединился в 2004 году. Согласно данным banki.ru, кредитная организация занимает 111-е место в банковской системе страны.

Председателем совета директоров и совладельцем Саровбизнесбанка ранее был сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. Он возглавил банк в 2006 году, когда его отец занимал пост главы «Росатома». В конце 2011 года Кириенко-младший продал долю в Саровбизнесбанке его предправления Ирине Алушкиной.

Согласно данным раскрытия на сайте кредитной организации, в настоящее время крупнейшими акционерами банка являются Владимир Травин (ему принадлежит 26,33% акций), Ирина Алушкина (19,99%), кипрская Belenfield Investment Ltd​ (ее бенефициар — Демьян Москвин). По 9,99% в кредитной организации принадлежат Роберту Гндоляну, Виктору Аистову и Дмитрию Зорину.

Владимир Травин в середине 1990-х работал вице-президентом в нефтяной компании «Норси-Ойл». Он также занимал должность вице-президента «Транснефти», был заместителем главы «Росатома». Другой акционер Саровбизнесбанка — Роберт Гндолян, как писал Forbes, — бывший однокурсник Владимира Кириенко в Высшей школе экономики. Демьян Москвин в мае 2018 года получил шесть лет лишения свободы — это один из фигурантов коррупционного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. По версии следствия, Москвин управлял финансами преступной группы.