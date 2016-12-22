Костин рассказал о планах ВТБ купить два региональных банка

До конца года ВТБ купит два «маленьких» региональных банка, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«[Эти два банка ]позволят нам нарастить наш бизнес только в двух конкретных областях. Скоро все откроется. Сейчас будут переговоры, до конца поставим точку и все расскажем», — сказал Костин.

В середине августа ВТБ договорился с фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы бизнесмена Дмитрия Ананьева, об условиях покупки 75% банка «Возрождение». ВТБ назначил своих представителей в руководство приобретаемого банка, закрыть сделку предполагается в течение сентября. Стоимость сделки не раскрывается. После объявления договоренности ценные бумаги «Возрождения» выросли на 18%.