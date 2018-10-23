Молодым досталось от USM

Четыре вопроса об отказе структур Алишера Усманова от контроля над Mail.Ru Group

USM и «МегаФон» вышли из совета директоров Mail.Ru Group в связи с желанием «передать контроль молодому поколению». Юристы связывают шаг с возможным распространением санкций США и ожидают выхода USM из совета «МегаФона»

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

«Я ухожу из управления с легким сердцем», — прокомментировал Алишер Усманов, миллиардер и основной владелец USM Holdings, передачу контроля над долей в ​Mail.Ru Group менеджменту компании. О таком решении было объявлено в понедельник, 22 октября. Изменения, которые по признанию бизнесмена готовили «последние годы», коснулись состава совета директоров: вместо топ-менеджеров «МегаФона» (Сергея Солдатенкова, Анны Серебряниковой, Влада Вольфсона) и представителя USM Holdings Ивана Стрешинского в новый состав вошли гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев, его первый заместитель Дмитрий Сергеев, а также топ-менеджеры Газпромбанка Алан Ваксман и Сергей Меднов.

«Холдинг USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group», — отмечается в сообщении Mail.Ru Group.

Почему Усманов и USM решили «отстраниться» от актива, разбирался РБК.

Почему Усманов отказался от контроля над Mail.Ru Group?

«Уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», — говорится в поступившем в РБК заявлении Усманова.

После выхода из Mail.Ru Group USM Holdings намерен заняться развитием онлайн-торговли: «В отрасли электронной коммерции мы видим огромный неосвоенный рынок, и его развитию посвятим следующие 5–10 лет. Одна из моих целей на ближайшие годы — совместно с нашими партнерами из Alibaba построить крупнейшую компанию в области e-commerce в Европе». В сентябре, стало известно о создании AliExpress Russia — совместного предприятия китайской Alibaba Group, Российского фонда прямых инвестиций, Mail.Ru Group и «МегаФона».

Помимо электронной коммерции бизнесмен планирует заняться благотворительными проектами в области спорта, культуры и помощи детям.

Зачем это компании на самом деле?

Но стремление дистанцироваться от проектов, участники рынка объясняют и более прагматичными мотивами. ​«Алишер Усманов декларирует желание переключиться на другой, более значимый проект, а также больше заниматься благотворительностью. Возможно, это и так, однако, не стоит исключать и версию с попыткой обезопасить актив от американских санкций», — считает генеральный директор юридической фирмы «3В Консалтинг» Виктор Вяткин.

Партнер юридической компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов напомнил, что когда под санкции попал Олег Дерипаска, он был вынужден сократить свою долю в капитале компании En+, крупнейшем акционере алюминиевой компании UC Rusal, и покинуть ее совет директоров. Тогда Минфин США заявил о возможности снятия наложенных на компанию ограничений в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией. «Скорее всего, Усманов решил не дожидаться, когда его заставят снизить контроль над своим цифровым активом, а сделать это превентивно, снизив последствия санкций для Mail.Ru Group», — отметил юрист.

Чем санкции обернулись для Дерипаски и Вексельберга В апреле этого года в санкционный список SDN, предполагающий полную изоляцию от финансовой системы США, попал UC Rusal вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской, хотя он владеет всего 48% компании. Минфин США допустил возможность снятия санкций с компаний Дерипаски в случае его отказа от контроля над ними. Бизнесмен согласился снизить до уровня ниже 50% свою долю в En+, через которую владеет UC Rusal, а также покинуть совет директоров компании и вывести из него зависимых от него лиц. По данным источников Bloomberg, Дерипаска сейчас обсуждает вариант передачи своих акций в En+ Group в слепой траст под управлением американского банка. Также под санкции США попал и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, после чего был вынужден провести реструктуризацию своих активов. Бизнесмен сократил доли в нескольких швейцарских компаниях — инжиниринговой Oerlikon, сталелитейной Schmolz + Bichenbach (в обоих случаях Вексельберг утратил контроль над компаниями, а долю в них получили его партнеры Владимир Кремер и Евгений Ольховик) и машиностроительном концерне Sulzer (сам выкупил часть акций у «Реновы»). Кроме того, «Ренова» снизила долю в российской энергокомпании «Хевел» (с 51 до 46%) и крупнейшей в России частной теплогенерирующей компании «Т Плюс» (с 57,1 до 39,59%).

Почему Усманов может попасть под санкции?

«Несмотря на то что до сих пор Усманов не стал объектом для введения санкций по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в отличие от Дерипаски и Вексельберга, внимания со стороны Казначейства и сен​аторов ему не занимать — они неоднократно выдвигали обвинения в связи со сделками, которые якобы указывают на его связи с высшими эшелонами власти, в интересах которых он действует», — рассуждает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

В начале этого года Усманова включили в так называемый «ближний круг» и «кремлевский доклад», напомнил Пахомов. В апреле в список SDN попал также партнер Усманова — Андрей Скотч (доля в USM принадлежит его отцу).

По оценке Пахомова, попадание даже в «ближний круг» — это само по себе создает «весомые риски» для последующего включения в списки SDN, что для высокотехнологичных и к тому же публичных компаний, таких как «МегаФон» и Mail.Ru Group, «равнозначно катастрофе»: кроме потери рыночной стоимости, как это случилось, например, с «Русалом», они также могут потерять активы за рубежом и перспективы экспансии бизнеса за пределы России.

После публикации списка, Cyprus Bar Association (CBA, Коллегия адвокатов Кипра) напомнила своим членам, что по закону CAATSA США следят за теми, кто сотрудничает с находящимися под санкциями российскими компаниями или лицами по всему миру, и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.​ В связи с этим CBA советовала своим членам оценить риски того, могут ли они быть вовлечены в «значимые финансовые транзакции» с теми, кто попал в список SDN, и, если так, избегать каких-либо бизнес-отношений с ними.

Какие еще активы бизнесмена нужно «спасать»?

В августе этого года холдинг USM перевел свои 56,32% акций «МегаФона» с кипрской USM Holdings Limited на российскую «Холдинговую компанию ЮэСэМ». Ее акционерами являются: Алишер Усманов (49%), Владимир Скоч (30%), кипрский Somelior Holdings Limited (8%, принадлежит Ардавану Фархаду Мошири), Владимир Стрешинский (3%) и еще три компании, чьи владельцы не раскрываются, — Meresol Investments Limited (4,9%), Dalenior Investments Limited (4,1%) и Prestige Properties Assets (1%). Кроме USM и миноритариев владельцами акций «МегаФона» являются Газпромбанк (18,79%) и MICL (22,52%). На данный момент из девяти членов совета директоров оператора пять — менеджеры USM, в том числе глава совета.

Однако 21 декабря должно состояться внеочередное собрание акционеров «МегаФона», на котором должны досрочно прекратить полномочия текущего состава совета и избрать новый. В компании не раскрывают, кого намерены заменить в совете, так же как и имена претендентов на освободившиеся места. По мнению Олега Колотилова, как и в случае с Mail.Ru Group, USM может вывести из совета «МегаФона» своих представителей. «Существуют разные понятия: контроль над компанией — в том числе возможность назначать совет директоров и иметь представителей в нем, а также экономический интерес в ней. Для американского регулятора имеет значение и первое, и второе. Если нивелировать один из этих критериев, риск попадания компании под санкции может сократиться, но сказать наверняка, какие действия бизнесмена станут спасительными для его актива, невозможно», — заключил юрист.

Отказ от непосредственного контроля над активами не является гарантией защиты от применения санкций в отношении таких компаний, отмечают юристы. «Действительно, в переговорах по En+, Казначейство указывало на необходимость снижения доли Дерипаски в капитале и потерю возможности управлять компанией в ручном режиме в качестве необходимых действий, направленных на исключение из SDN. Однако стоит отметить, что, несмотря на встречные шаги и определенный прогресс (в частности, продление сроков закрытия сделок с «Русалом» и En+), санкции до сих пор не сняты и, более того, появляются новые условия», — указал Александр Пахомов.

Представитель USM настаивает, что передача контроля в Mail.Ru Group менеджменту «совершенно никак не связана с санкциями». Он также отметил, что изменений в структуре владения и управления еще в одном крупном активе USM — холдинге «Металлоинвест» не планируется. У USM не контрольная доля (49%) в «Металлоинвесте».