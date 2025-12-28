Дмитриев назвал «важнейшим» телефонный разговор Трампа и Путина

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

«Важнейший» диалог между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продолжается. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

«Важнейший диалог продолжается», — написал он, комментируя пост Трампа о телефонном разговоре с Путиным.

Ранее американский президент написал в социальной сети Truth Social, что провел «хороший и очень продуктивный» разговор с российским коллегой перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает «Интерфакс», пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что разговор двух лидеров состоялся недавно.

Переговоры Трампа с Зеленским пройдут в воскресенье, 28 декабря, в 21:00 мск. По словам американского президента, они встретятся в главной столовой его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, он должен начаться в 22:00.

По словам украинского президента, на встрече с американским коллегой он намерен обсудить гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления Украины. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов. По информации Financial Times, президент Украины не ожидает принятия Россией этой версии плана, а вместо этого хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».