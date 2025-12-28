 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Дмитриев назвал «важнейшим» телефонный разговор Трампа и Путина

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

«Важнейший» диалог между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продолжается. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

«Важнейший диалог продолжается», — написал он, комментируя пост Трампа о телефонном разговоре с Путиным.

Ранее американский президент написал в социальной сети Truth Social, что провел «хороший и очень продуктивный» разговор с российским коллегой перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает «Интерфакс», пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что разговор двух лидеров состоялся недавно.

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

Переговоры Трампа с Зеленским пройдут в воскресенье, 28 декабря, в 21:00 мск. По словам американского президента, они встретятся в главной столовой его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, он должен начаться в 22:00.

По словам украинского президента, на встрече с американским коллегой он намерен обсудить гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления Украины. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов. По информации Financial Times, президент Украины не ожидает принятия Россией этой версии плана, а вместо этого хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Кирилл Дмитриев Владимир Путин Дональд Трамп звонок США Украина
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
В Лондоне назвали главную задачу Зеленского на встрече с Трампом
Политика
Дмитриев заявил, что «поджигатели войны» должны покаяться
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке Спорт, 21:10
Ушаков сообщил, сколько длился разговор Путина и Трампа Политика, 20:58
Axios раскрыл пять пунктов Вэнса по избранию президентом США Политика, 20:58
Встреча Трампа и Зеленского. Прямая трансляция Политика, 20:57
Ушаков раскрыл, как предложения Украины оценили Путин и Трамп Политика, 20:55
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа Политика, 20:27
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Дмитриев назвал «важнейшим» телефонный разговор Трампа и Путина Политика, 20:15
ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в КХЛ Спорт, 20:07
Биограф Зеленского раскрыл урок перепалки с Трампом Политика, 20:04
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским Политика, 19:50
Карлсен в шестой раз выиграл ЧМ по рапиду, Артемьев стал вторым Спорт, 19:47
Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве Общество, 19:45
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22