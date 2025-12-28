ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в КХЛ
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:1.
Матч прошел на арене ЦСКА. У хозяев льда забили Кирилл Долженков (на пятой минуте) и Николай Коваленко (19).
У «Спартака» единственная шайба на счету Андрея Миронова (15).
Команды в третий раз встречались в этом сезоне, предыдущие два матча выиграл «Спартак» — 28 октября (3:2) и 16 сентября (6:5 после буллитов).
ЦСКА идет шестым в Западной конференции, «Спартак» — восьмым.
Результаты других матчей:
«Салават Юлаев» — «Северсталь» — 2:1 после буллитов;
«Сочи» — СКА — 8:4;
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 5:3.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах