Спорт⁠,
0

ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в КХЛ

ЦСКА с третьего раза обыграл «Спартак» в чемпионате КХЛ
Матч завершился со счетом 2:1. Победный гол на счету Николая Коваленко
Андрей Миронов
Андрей Миронов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:1.

Матч прошел на арене ЦСКА. У хозяев льда забили Кирилл Долженков (на пятой минуте) и Николай Коваленко (19).

У «Спартака» единственная шайба на счету Андрея Миронова (15).

Команды в третий раз встречались в этом сезоне, предыдущие два матча выиграл «Спартак» — 28 октября (3:2) и 16 сентября (6:5 после буллитов).

ЦСКА идет шестым в Западной конференции, «Спартак» — восьмым.

Результаты других матчей:

«Салават Юлаев» — «Северсталь» — 2:1 после буллитов;

«Сочи» — СКА — 8:4;

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 5:3.

Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК ЦСКА
