В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

Юрий Ушаков и Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он закончился недавно. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу».

«Да, недавно закончили разговор», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что об итогах разговора сообщит помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ранее о телефонном разговоре рассказал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, беседа была «хорошей и очень продуктивной». Он напомнил, что 28 декабря у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, она пройдет в главной столовой резиденции американского президента Мар-а-Лаго во Флориде.

Начало встречи намечено на 21:00 мск. Через час, в 22:00, Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор с европейскими лидерами.

Президент Украины ранее сообщил, что на встрече с американским коллегой рассчитывает обсудить гарантии безопасности и их сроки, а также экономическую помощь для восстановления страны. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов. Как писала Financial Times, Зеленский не ожидает принятия Россией этой версии плана, вместо этого он хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».