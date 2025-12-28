 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Юрий Ушаков и Дмитрий Песков
Юрий Ушаков и Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он закончился недавно. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу».

«Да, недавно закончили разговор», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что об итогах разговора сообщит помощник российского президента Юрий Ушаков.

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

Ранее о телефонном разговоре рассказал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, беседа была «хорошей и очень продуктивной». Он напомнил, что 28 декабря у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, она пройдет в главной столовой резиденции американского президента Мар-а-Лаго во Флориде.

Начало встречи намечено на 21:00 мск. Через час, в 22:00, Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор с европейскими лидерами.

Президент Украины ранее сообщил, что на встрече с американским коллегой рассчитывает обсудить гарантии безопасности и их сроки, а также экономическую помощь для восстановления страны. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов. Как писала Financial Times, Зеленский не ожидает принятия Россией этой версии плана, вместо этого он хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп разговор
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
Дмитриев назвал «важнейшим» телефонный разговор Трампа и Путина
Политика
Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке Спорт, 21:10
Ушаков сообщил, сколько длился разговор Путина и Трампа Политика, 20:58
Axios раскрыл пять пунктов Вэнса по избранию президентом США Политика, 20:58
Встреча Трампа и Зеленского. Прямая трансляция Политика, 20:57
Ушаков раскрыл, как предложения Украины оценили Путин и Трамп Политика, 20:55
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа Политика, 20:27
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Дмитриев назвал «важнейшим» телефонный разговор Трампа и Путина Политика, 20:15
ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в КХЛ Спорт, 20:07
Биограф Зеленского раскрыл урок перепалки с Трампом Политика, 20:04
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским Политика, 19:50
Карлсен в шестой раз выиграл ЧМ по рапиду, Артемьев стал вторым Спорт, 19:47
Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве Общество, 19:45
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22