Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и «МегаФон» объявили о совместном бизнесе

На российском рынке e-commerce появится новый игрок: о планах создания совместного предприятия договорились РФПИ, Alibaba Group, Mail.Ru Group и «МегаФон». Основным владельцем с 48% станет Alibaba, получив еще и 10% Mail.Ru Group

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Китайская Alibaba Group договорилась о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) ​. Об этом было объявлено на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РБК.

О чем договорились партнеры?

Согласно заявлению сторон, совместное предприятие будет называться AliExpress Russia. Основным владельцем новой компании с долей 48% станет Alibaba Group, «МегаФон» получит 24%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 13%. Что вносят стороны и на каких условиях:

Alibaba Group передаст в СП свой бизнес в России — AliExpress и Tmall, а также денежные средства;

РФПИ будет вносить денежные средства (до $300 млн) в обмен на долю в СП;

«МегаФон» передаст Alibaba Group свои 10% акций в Mail.Ru Group в обмен на 24% акций AliExpress Russia;

Mail.Ru Group внесет денежные средства, а также свой маркетплейс китайских товаров Pandao.

Зачем эта сделка Alibaba Group?

«Российская экономика не в лучшем состоянии сейчас. Значит, самое время выходить на рынок», — рассказывал в 2015 году в интервью РБК основатель Alibaba Group Джек Ма. Тогда, три года назад, состоялись его первый официальный визит в Россию и встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Уже через несколько месяцев началось первое публичное обсуждение возможного сотрудничества. В частности, Ма поддержал инициативу Путина создать совместную интернет-платформу. «Мы считаем, что необходимо помочь малым и средним [российским] предприятиям развивать их деятельность, — заявлял китайский бизнесмен. — Мы надеемся принять активное участие в развитии российской инфраструктуры для электронной торговли». В рамках «активного участия» тогда же Alibaba создала специальный раздел для российских производителей на своей площадке, но уже спустя несколько месяцев проект свернули из-за небольшого спроса.

В 2017-м в числе возможных партнеров Alibaba в России стал фигурировать Сбербанк. Но эта сделка не состоялась: российский банк спустя несколько месяцев переговоров выбрал «альтернативный китайскому сценарию» вариант и инвестировал в проект с «Яндекс. Маркет». Как поясняли РБК источники, близкие к этой сделке, в сотрудничестве с Alibaba Group был условный «риск национальной безопасности» из-за того, что стратегический, «но все же иностранный инвестор» получил бы доступ «к крупнейшей инфраструктуре государст​венного банка».

В новом СП с Mail.Ru Group китайского инвестора может интересовать в первую очередь именно «доступ к цифровым данным и аудитории», уверен один из собеседников РБК, знакомый со стратегией китайского холдинга. Для успеха маркетплейса он должен включать четыре компонента, говорит эксперт рынка электронной коммерции Алексей Петровский: это финансовый институт, логистика, трафик и онлайн-витрина товара. В качестве примера «полного набора» собеседник РБК приводит СП Сбербанка и «Яндекса». «У Alibaba в России все хорошо: есть логистические решения, большая аудитория, но объективно может не хватать «цифр» о самой активной ее части, например о тех же пользователях соцсетей», — рассуждает один из источников РБК. Ежедневная российская аудитория «ВКонтакте» только на мобильных устройствах в мае этого года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 15,5 млн человек, на десктопах — 10,7 млн человек. У «Одноклассников» эти цифры сопоставимы: 4,1 млн и 4,8 млн человек соответственно. У других проектов Mail.Ru доля мобильных пользователей — 6 млн человек, тогда как на стационарных компьютерах и ноутбуках — 10 млн человек.

Согласно заявлению сторон СП, благодаря партнерству AliExpress Russia получит доступ к 100-миллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. «Имея доступ к этой уникальной платформе и аудитории, СП получит возможность занять значимое место в цепочке ценностей образа жизни российских потребителей, создав единую платформу для социальной коммуникации, игр и покупок», — говорится в сообщении участников сделки.

Официально в рамках объявления о новом СП также полностью повторилась идея 2015 года — продвигать российские товары на внешние рынки (три года назад Ма говорил РБК: «Я мечтаю о сервисе, через который малый бизнес из России будет продавать всему миру»). Труди Дай, президент B2B-направления Alibaba Group (в него входят также AliExpress, Alibaba.com, 1688.com), после подписания соглашения отдельно подчеркнула, что «совместными усилиями компании смогут способствовать выходу российских игроков на новый уровень и глобальные рынки». «Доступ российских компаний на новые рынки — это только начало. В будущем Alibaba поможет малому и среднему бизнесу участвовать в реализации стратегии глобализации, включая упрощение системы продаж, закупок, логистики и платежей. В ближайшие месяцы первым этапом может стать глобализация более сотни российских брендов, и платформой для этого выступит AliExpress», — комментирует соглашение Труди Дай.

Джек Ма и ​Кирилл Дмитриев (Фото: пресс-служба РФПИ)

Что получат от партнерства Mail.Ru Group и «МегаФон»?

Alibaba Group уже приносила миллиардеру Алишеру Усманову, одному из бенефициаров Mail.Ru Group и «МегаФону», «более чем 500% доходности». Такую оценку приводил сам бизнесмен, владевший до 2016 года «небольшой, но достаточно большой [для Alibaba] долей». Но из актива он все-таки вышел: «Все наши инвестиции в китайские активы можно разделить на стратегические и финансовые. Мы выходим из компании на высоком уровне. Мы увеличили первоначальные инвестиции в пять-шесть раз».

Внесение Pandao в СП, фактического конкурента AliExpress, — один из ключевых вопросов обсуждения между партнерами, утверждают собеседники РБК, знакомые с деталями обсуждения. Этот проект был запущен в конце 2017-го и работает по аналогичной с китайской платформой схеме. Его продвижение обошлось Mail.Ru Group недешево: по итогам прошлого года интернет-холдинг занял 24-е место в рейтинге крупнейших рекламодателей в России (по итогам 2016-го компания занимала 127-е место). Такой резкий рост расходов был связан в том числе с появлением Pandao.

По данным SimilarWeb, в августе 2018 года количество посетителей сайта Pandao составило 3,6 млн, «Яндекс.Маркет» — 111,8 млн, AliExpress (в России) — 188 млн. Ранее по аналогичной схеме — развитие и последующая продажа — развивалась судьба другого проекта Mail.Ru Group, сервиса совместных поездок BeepCar. Запустив сервис по райдшерингу в 2017-м, уже в августе 2018-го Mail.Ru Group продала его основному конкуренту и мировому лидеру сегмента — ​BlaBlaCar. «Начиная с осени трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы», — сообщали тогда представители интернет-холдинга.

Причем тут Российский фонд прямых инвестиций?

О том, что РФПИ может стать партнером Alibaba Group, глава фонда Кирилл Дмитриев заявил еще летом 2017 года: на встрече с Владимиром Путиным он пообещал совместные «инвестиции c компанией Alibaba в логистическую инфраструктуру интернета в России». Он отмечал, что РФПИ расширяет инвестиции в технологический сектор и создал для этого структуру «РФПИ технологии». «Мы пригласили ведущих партнеров из Китая, Японии, Сингапура, Европы, Арабских Эмиратов, которые вместе с нами будут инвестировать в технологические проекты в рамках вашей инициативы по цифровой экономике», — сказал тогда Дмитриев.

Наши инвестиции [в СП] являются примером «лидерства РФПИ в цифровой трансформации России», приводятся в официальном сообщении слова Кирилла Дмитриева. «Мы надеемся, что СП станет бесспорным лидером в российской электронной коммерции», — отмечает он.

Будет ли закрыта эта сделка?

По словам двух источников РБК, близких к участникам будущего СП, «у сторон по-прежнему много вопросов для согласования, все находится в процессе обсуждения». «Есть ряд принципиальных моментов, о которых стороны пока не договорились. Это и конкуренция между активами, и уровень доступа китайцев к инфраструктуре, и многое другое», — отмечают собеседники РБК.

По словам Алексея Петровского, создание нового СП не может сильно повлиять на расстановку сил на рынке — по крайней мере до конца года каких-то изменений ждать не стоит. «Возможно, речь идет о переупаковке существующих активов, а не о создании новой сущности», — говорит Петровский. По его словам, пока не ясно, какую роль в этом СП будет играть РФПИ. «Не исключено, что этот альянс может быть нацелен и на экспорт отечественных товаров через каналы электронной коммерции. Однако и это направление не будет реализовано оперативно», — говорит аналитик.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов считает, что сотрудничество российской компании в сфере электронной коммерции с Alibaba Group может быть выгодно для российского рынка. «Кросс-бордер позволяет легче вовлекать покупателя в онлайн-покупки благодаря тому, что средний чек не превышает $10. Человек, который никогда ничего не покупал в интернет-магазинах, часто не готов потратить сразу несколько тысяч (в российских магазинах средний чек составляет 3 тыс. руб.). Поэтому ему проще начать с пары долларов и постепенно увеличивать эту сумму, привыкая к онлайн-покупкам. По нашим данным, в 2016 году 92% новых покупателей приходили на российский онлайн-рынок именно через кросс-бордер», — говорит Александр Иванов. Он напоминает, что в последние пару лет рост количества покупателей в онлайне замедлился, поэтому новый импульс позволит оживить рынок.