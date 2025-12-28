Ушаков раскрыл, как предложения Украины оценили Путин и Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются позиции, что предлагаемый Украиной и Европой план прекращения огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — сказал он.
Представленный Зеленским мирный план из 20 пунктов включает положение о территориях, однако по этому вопросу позиции Вашингтона и Киева расходятся. США предлагают в качестве компромиссного варианта установить демилитаризованную зону. Зеленский заявил, что решение об отводе войск в таком случае может приниматься только с учетом мнения общества. Он сказал, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы организовать голосование.
Материал дополняется
