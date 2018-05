МГУ устоял под напором китайцев

Times Higher Education представило рейтинг университетов развивающихся стран

В первую сотню авторитетного международного рейтинга вузов по версии Times Higher Education вошли 11 российских вузов. МГУ третий год подряд лидирует среди отечественных университетов

Фото: Илья Галахов / Интерпресс / ТАСС

Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало рейтинг университетов стран с «активно развивающимися экономиками», к которым THE отнесло 42 страны, включая все государства БРИКС, Таиланд, некоторые страны Южной Америки, Чехию, Венгрию и др.

В топ-10 рейтинга 2018 года вошли семь университетов Китая, по одному университету от России, ЮАР и Тайваня. Первое и второе место заняли китайские учебные заведения — Пекинский университет и Университет Цинхуа, третье — у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По сравнению с прошлым годом тройка лидеров не изменилась.

Места с четвертого по восьмое также заняли китайские вузы — Фуданьский университет, Научно-технический университет Китая​, Чжэцзянский университет, Шанхайский университет транспорта и Нанкинский университет. На девятом месте Кейптаунский университет (ЮАР), на десятом — Национальный университет Тайваня.

Рейтинг развития В рейтинг THE среди стран с развивающейся экономикой (emerging economies university rankings) включены 378 ведущих университетов. THE оценивает университеты по пяти критериям: доход от производственной деятельности, преподавание или среда обучения, исследования, цитируемость или влиятельность исследований, а также международное взаимодействие. В первую сотню глобального рейтинга THE, который учитывает все вузы в мире, не попал ни один российский университет.

Российская составляющая

Всего в нынешний рейтинг THE вошли 27 российских университетов, 11 из них — в первую сотню. По этому показателю Россия уступила как Китаю (63 университета), так и Индии (42).

По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, университету удалось достичь высокой позиции за счет своих проектов. «Среди наиболее значимых мегапроектов — создание банка-депозитария живых систем «Ноев ковчег», где ведется работа с материалом всех возможных типов, реализация исследований в области квантовых технологий, построение супервычислительного комплекса, сотрудничество в рамках международной коллаборации LIGO, впервые зарегистрировавшей гравитационные волны», — пояснил он. «Мы показываем стабильные результаты — так, в 2014 году МГУ размещался на десятой позиции, в 2015 году — на пятом месте, в 2016-м и 2017 годах — был в тройке лидеров рейтинга», — резюмировал Садовничий.

Второй лучший результат среди российских университетов — 11-я позиция — у Московского физико-технического института. «В прошлом году Физтех стал национальным центром компетенций в области искусственного интеллекта — одной из важнейших «сквозных технологий» цифровой экономики. Заказчиками технологий, которые будут разрабатываться в этом центре, выступят такие крупные компании, как Сбербанк, «Ростелеком», «Росэлектроника» и многие другие», — прокомментировал результат ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Он отметил, что тесное взаимодействие с индустрией позволило вузу увеличить объем научных исследований​ в 1,5 раза, до 2,2 млрд руб. Около половины этих средств получены из внебюджетных источников, подчеркнул он.

Третий результат у Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» — 19-я позиция. В первую сотню также вошли Томский политехнический университет (21-я строчка), Высшая школа экономики (32-я), Томский государственный университет (36-я), Новосибирский государственный университет (43-я), Санкт-Петербургский государственный университет (44-я), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (57-я), Казанский федеральный университет (60-я), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (99-я).

Продвижение российских вузов в рейтингах зависит от того, насколько быстро отечественные университеты смогут перейти от советской системы построения высшего образования к западной, полагает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Раньше наши вузы «производили» кадры для государства. Это была их главная задача. Теперь они должны стать более студентоориентированными, развивать креативность студентов, готовить их к неизвестному. Профессура российских вузов гораздо активнее стала публиковаться в высокорейтинговых научных журналах, университеты поддерживают инновации и стартапы своих выпускников, создавая малые инновационные предприятия, бизнес-акселераторы и инкубаторы. Это дает прирост в рейтингах», — пояснила она. По мнению Абанкиной, такие рейтинги помогают ориентироваться работодателям, абитуриентам и людям, желающим получить дополнительное образование.

При поддержке государства

17 из 27 попавших в рейтинг THE российских вузов — участники государственного проекта по развитию отечественных вузов за рубежом «5–100», запущенного в 2013 году и направленного на повышение конкурентоспособности российского образования. Одна из целей этой программы, в которой участвует 21 университет и на которую в 2018–2020 годах будет потрачено 43,5 млрд руб., — вхождение пяти отечественных университетов в первые сотни мировых рейтингов вузов — британских Quacquarelli Symonds (QS) и THE и китайского The Academic Ranking of World Universities (ARWU).

В вышедшем в конце 2017 года альтернативном рейтинге вузов стран БРИКС Quacquarelli Symonds МГУ занял пятое место, уступив четырем высшим учебным заведениям Китая. В топ-100 рейтинга QS вошли 25 российских университетов. 11-е место занял Новосибирский государственный университет, 26-е — Томский государственный университет, 28-е — Московский физико-технический институт.