Дивиденды в обмен на инвестиции

ВТБ направит на выплату собственникам 61% прибыли

Банк ВТБ запланировал направить на дивиденды за 2017 год больше 50% чистой прибыли, запрашиваемой правительством, говорят источники РБК. Государство получит столько же, сколько за 2016 год, а миноритарии — в 2,7 раза больше

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Банк ВТБ по итогам 2017 года намерен направить на выплату дивидендов 73,5 млрд руб., сообщили РБК два источника, знакомые с повесткой запланированного на 16 апреля заседания наблюдательного совета банка. Это 61% от чистой прибыли ВТБ за прошлый год, составившей 120,1 млрд руб.

Согласно текущим предложениям, государство в общей сложности по всем типам акций должно получить 56 млрд руб., миноритарии — 17,5 млрд руб., говорят источники. На такую же сумму ВТБ выплатил государству дивиденды по итогам 2016 года, миноритарии тогда получили меньше — 6,3 млрд руб. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, в Минфине и Росимуществе не ответили на запрос РБК.

Государственные компании должны направить на выплату дивидендов по итогам прошлого года не менее 50% прибыли, следует из письма Росимущества (есть в распоряжении РБК), направленного акционерным обществам с государственным участием в марте текущего года.​​

Основным акционером ВТБ является государство в лице Росимущества, ему принадлежит 60,9% обыкновенных акций. Привилегированные акции первого типа были размещены в пользу Минфина при конвертации субординированного займа от ФНБ в капитал банка. Привилегированные акции второго типа были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов при докапитализации ВТБ через ОФЗ. Крупным миноритарием ВТБ является санируемый банк «ФК Открытие», владеющий 9% обыкновенных акций, пакеты остальных акционеров меньше 5% акций. Цены на акции банка, по данным Мосбиржи, в 2017 году снизились на 37% (с 0,07419 до 0,04711 руб. за штуку).​​

Дивиденды по привилегированным акциям полностью перечисляются государству. По словам источника РБК, государство получит столько дивидендов, сколько предполагало, но в основном не по префам, а по обыкновенным акциям. По обоим типам акций предполагается установить равную дивидендную доходность на уровне 5,51%, рассчитав цену акций, исходя из средней цены акций за 2017 год. При реализации такой схемы выплаты по дивидендам будут перераспределены в пользу обыкновенных акций, сказал собеседник РБК. В результате в выигрыше окажутся миноритарии, которые получат в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

В ходе телефонного разговора с инвесторами в конце февраля ВТБ уже заявлял о намерении изменить структуру дивидендных выплат, связанном с желанием обеспечить равную дивидендную доходность по всем классам акций, и при этом сохранить объем выплат в пользу государства, напомнил аналитик S&P Роман Рыбалкин. Ранее правительство согласилось с предложением менеджмента банка уравнять дивидендную доходность двух видов его акций. Государству как владельцу и обыкновенных, и привилегированных акций не особо важно, через какой тип акций оно будет получать дивиденды, рассуждает аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин. Но в отличие от обыкновенных акций привилегированные не обращаются на рынке, и для расчета их доходности будет, по всей видимости, взята их номинальная стоимость, поясняет он.

Младший директор «Эксперт РА» Людмила Кожекина связывает увеличение дивидендов ВТБ с ростом прибыли в 2017 году примерно в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. «Слияние с ВТБ24 привело к росту достаточности капитала банка ВТБ примерно на 100–120 б.п. Увеличение запаса по нормативам достаточности капитала облегчило ВТБ увеличение размера дивидендных выплат», — называет фактор для увеличения дивидендных выплат банка Роман Рыбалкин. По состоянию на 1 января 2018 года норматив достаточности капитала (Н1.0) у ВТБ составляет 11,3% при допустимом минимуме 8%, следует из отчетности банка по РСБУ за 2017 год. Влияние выплат дивидендов на нормативы достаточности капитала будет несущественным, в пределах 1 п.п, подсчитали в «Эксперт РА».

Решение о выплате повышенных дивидендов будет хорошо воспринято инвесторами, полагает Михаил Ганелин. После долгого падения акций ВТБ менеджмент ищет способы, как вернуть интерес к ним, и улучшение дивидендной политики — правильный шаг, говорит эксперт. По прогнозам Ганелина, стоимость акций ВТБ в течение следующих 12 месяцев может вырасти до 0,07 коп., то есть на 30%.

Как отмечает Роман Рыбалкин, задача любого менеджмента — сделать так, чтобы актив акционера стоил дороже. «Как правило, у публичных акционерных обществ часть компенсации менеджмента привязана не только к финансовому результату года, но и к стоимости акций», — говорит аналитик. ВТБ — второй по величине банк в России после Сбербанка. Но рентабельность его капитала (ROE) существенно ниже, чем у Сбербанка: по итогам 2017 года у Сбербанка она составила 24%, а у ВТБ — 8,3%, но в ближайшие годы рентабельность капитала ВТБ будет расти, заключает Ганелин. Но у ВТБ доходность на капитал (ROE) находится в стадии роста, в то время как у Сбербанка, по словам менеджмента, этот показатель находится на пиковых значениях и, скорее всего, будет снижаться в текущем году, указывает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим.​ В ближайшие годы чистая прибыль ВТБ также будет увеличиваться быстрее Сбербанка, а значит, и дивиденды ВТБ могут стать в дальнейшем более привлекательными, прогнозирует Ганелин. Как ранее писал РБК, в 2018 году ВТБ ставит цель по чистой прибыли — не менее 150 млрд руб.