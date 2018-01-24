Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,73 56,13 EUR Нал. 69,75 69,08 USD Бирж. 56,41 +0,05 EUR Бирж. 69,48 +0,19 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 10965,69 +88,35 MOEX 2285,27 -0,60% RTS 1276,54 -0,56% Brent 69,82 -0,03% DJIA 26210,81 -0,01% Nasdaq 7460,29 +0,71% FTSE 7731,83 +0,21%
Недоплановое
Лента новостей
В Гидрометцентре рассказали о нулевой температуре на выходных в Москве 10:19, Общество В Канаде заявили о хакерской атаке из КНДР «через Россию» 10:13, Технологии и медиа Чемезов увидел угрозу закрытия единственного производителя живых вакцин 10:08, Общество В Турции обвинили США в невыполнении обещаний прекратить поддержку курдов 09:54, Политика В Афганистане у офиса организации «Спасем детей» произошел взрыв 09:46, Общество Застрявший в снегу на Сахалине пассажирский поезд опоздал на шесть часов 09:42, Общество ВТБ потерял две контрольные акции в Почта Банке 09:36, Финансы Малый театр поставит спектакль о Смуте по пьесе Мединского 09:15, Политика Двух подростков арестовали по делу о нападении на школу в Улан-Удэ 09:13, Общество «Роснефть» предложила заправкам платить акцизы вместо НПЗ 09:01, Бизнес При пожаре в Брянской области погибли четыре человека 09:00, Общество Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР 08:59, Политика Финансировавшим терроризм предложили запретить въезд в Россию 08:54, Политика Задорнов заявил о праве «Открытия» на два места в набсовете ВТБ 08:31, Финансы Правительство позволило госструктурам скрывать закупки банковских услуг 08:29, Экономика Суд в Голландии снял арест со счетов Нацфонда Казахстана на $22 млрд 08:02, Экономика Медведев распределил 14,5 млрд руб. между бюджетниками 07:59, Общество Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Саратовской области 07:39, Общество Задорнов предсказал уход «просчитавшихся» банков с рынка 07:35, Финансы МЧС обнаружило превышение концентрации сероводорода на свалке «Кучино» 07:24, Общество Путин поддержал идею отдать «Росатому» утилизацию градусников и батареек 07:01, Бизнес ГИБДД изучит предложение переэкзаменовывать водителей при замене прав 06:42, Общество В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу 06:30, Экономика Би-би-си рассказала о предвыборной поездке Собчак в США 06:19, Политика Сенаторы утвердили нового главу Федеральной резервной системы США 05:59, Финансы В США беспилотный автомобиль Tesla врезался в пожарную машину 04:59, Технологии и медиа Walt Disney выплатит своим сотрудникам по $1000 из-за реформы Трампа 04:42, Бизнес В США умерла писательница-фантаст Урсула Ле Гуин 04:34, Общество
Недоплановое
Газета № 012 (2736) (2401) Экономика, 23 янв, 17:27
0
Недоплановое
Рост промышленности в 2017 году вдвое отстал от прогнозов правительства
Промышленность в 2017 году выросла на 1% — в два раза меньше, чем ожидало правительство. В декабре производство в России падало второй месяц подряд
Фото: Эдвард Капров

Промышленность России по итогам 2017 года выросла на 1%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные во вторник. Это в два раза меньше, чем ожидало правительство. В декабре промышленное производство и вовсе сократилось (на 1,5% в годовом выражении) — падение наблюдается второй месяц подряд.

Результаты декабря оказались хуже прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал, что в декабре промышленность не падала, а стагнировала (0% к тому же месяцу 2016 года). В четвертом квартале промпроизводство сократилось на 1,7%, согласно данным Росстата.

Таким образом, промышленный выпуск продолжил пикирующую траекторию ноября, когда он упал на 3,6%. Тот спад стал максимальным с октября 2009 года. Эксперты объясняли его, в частности, аномально теплой погодой и несовершенством перехода Росстата на новую методику анализа промышленности.

Минус во всем

Отрицательный результат в декабре в годовом выражении показали все составляющие индекса промышленного производства, следует из данных Росстата. Добыча полезных ископаемых сократилась на 1%, обрабатывающие производства — на 2%, обеспечение электроэнергией и газом — на 5,5%, а водоснабжение и утилизация отходов — на 4,2%.

При этом Минэкономразвития прогнозировало нормализацию производственной активности в декабре. Ведомство указывало на улучшение данных о потреблении электроэнергии и повышение индекса деловой активности PMI. «Вместе с тем на динамику добывающей промышленности продолжили оказывать сдерживающее влияние выполнение Россией обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также снижение спроса на газ из-за теплой погоды», — подчеркивали эксперты министерства. Ноябрьское падение Минэкономразвития объясняло резким спадом в двух отраслях — металлургии и производстве «прочих» транспортных средств и оборудования.

Падению второй месяц подряд поспособствовал календарный фактор — в декабре 2017 года на один рабочий день меньше, чем в 2016-м, отмечает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Еще две причины — сделка ОПЕК, сократившая выпуск в добывающих секторах, и аномально теплая погода, негативно сказавшаяся на коммунальных отраслях. В обработке темпы падения сократились, добавляет Полевой, и говорить о рецессии в промышленности нельзя — негатив оказался не настолько масштабным. Более того, указывает аналитик, по сравнению с ноябрем промышленность выросла — на 0,4% с устранением сезонности и календарного фактора. До этого данный показатель падал три месяца подряд.

Наибольшие опасения в статистике вызывает именно снижение в обрабатывающих производствах (на 2,2% в четвертом квартале), указывает главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский. Слабые результаты снова показала металлургия, а также области, где раньше, наоборот, фиксировался быстрый рост, — производство полупроводниковых приборов, радаров, навигационного оборудования, стиральных машин и зерноуборочных комбайнов, объясняет он. Однако подъем в пищевой промышленности, производстве одежды и автомобилей позволяет надеяться на то, что спад в конце года был временным, говорит Струченевский.

Неоднозначные результаты

Данные Росстата уже второй месяц подряд идут вразрез с опросами предпринимателей, отмечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Динамика и прогноз спроса, а также динамика выпуска продукции находятся в плюсе, говорит он. Данные по январю также «дают более оптимистичную картину», чем Росстат. Однако в минусе, пусть и небольшом, находятся инвестиционные планы предприятий, добавляет Цухло, хотя последние три месяца они и не ухудшаются.

В прогнозе социально-экономического развития (он лег в основу бюджета, который принимался осенью) правительство ожидало более уверенного роста промышленности — он должен был составить 2,1% по итогам года. Новые данные Росстата показывают, что этот прогноз оказался оптимистичнее фактического результата вдвое. В следующие три года власти прогнозируют рост на 2,5%.

В 2018 году промышленность будет поддержана ростом потребления и зарплат в бюджетном и частном секторах, считает Полевой. «Мы ждем, что после президентских выборов частный сектор будет вести себя менее скованно, чем сейчас. Поэтому внутренний спрос у нас продолжит расти, и это вернет промышленность в рост. Скорее всего, это по-прежнему будут умеренные темпы роста — это следствие тех структурных проблем, которые никуда не делись», — говорит эксперт. Если обрабатывающий сектор не покажет позитивную динамику и продолжит «балансировать около нуля», это будет говорить о том, что меры правительства по поддержанию темпов роста экономики не дают результата, заключает Полевой.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Росстат , промпроизводство , Промышленность
Материалы по теме
Минэкономразвития связало падение промышленности с погодой Экономика
Стагнация или спад: почему промышленность упала сильнее всего за 8 лет Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.