Недоплановое

Рост промышленности в 2017 году вдвое отстал от прогнозов правительства

Промышленность в 2017 году выросла на 1% — в два раза меньше, чем ожидало правительство. В декабре производство в России падало второй месяц подряд

Фото: Эдвард Капров

Промышленность России по итогам 2017 года выросла на 1%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные во вторник. Это в два раза меньше, чем ожидало правительство. В декабре промышленное производство и вовсе сократилось (на 1,5% в годовом выражении) — падение наблюдается второй месяц подряд.

Результаты декабря оказались хуже прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал, что в декабре промышленность не падала, а стагнировала (0% к тому же месяцу 2016 года). В четвертом квартале промпроизводство сократилось на 1,7%, согласно данным Росстата.

Таким образом, промышленный выпуск продолжил пикирующую траекторию ноября, когда он упал на 3,6%. Тот спад стал максимальным с октября 2009 года. Эксперты объясняли его, в частности, аномально теплой погодой и несовершенством перехода Росстата на новую методику анализа промышленности.

Минус во всем

Отрицательный результат в декабре в годовом выражении показали все составляющие индекса промышленного производства, следует из данных Росстата. Добыча полезных ископаемых сократилась на 1%, обрабатывающие производства — на 2%, обеспечение электроэнергией и газом — на 5,5%, а водоснабжение и утилизация отходов — на 4,2%.

При этом Минэкономразвития прогнозировало нормализацию производственной активности в декабре. Ведомство указывало на улучшение данных о потреблении электроэнергии и повышение индекса деловой активности PMI. «Вместе с тем на динамику добывающей промышленности продолжили оказывать сдерживающее влияние выполнение Россией обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также снижение спроса на газ из-за теплой погоды», — подчеркивали эксперты министерства. Ноябрьское падение Минэкономразвития объясняло резким спадом в двух отраслях — металлургии и производстве «прочих» транспортных средств и оборудования.

Падению второй месяц подряд поспособствовал календарный фактор — в декабре 2017 года на один рабочий день меньше, чем в 2016-м, отмечает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Еще две причины — сделка ОПЕК, сократившая выпуск в добывающих секторах, и аномально теплая погода, негативно сказавшаяся на коммунальных отраслях. В обработке темпы падения сократились, добавляет Полевой, и говорить о рецессии в промышленности нельзя — негатив оказался не настолько масштабным. Более того, указывает аналитик, по сравнению с ноябрем промышленность выросла — на 0,4% с устранением сезонности и календарного фактора. До этого данный показатель падал три месяца подряд.

Наибольшие опасения в статистике вызывает именно снижение в обрабатывающих производствах (на 2,2% в четвертом квартале), указывает главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский. Слабые результаты снова показала металлургия, а также области, где раньше, наоборот, фиксировался быстрый рост, — производство полупроводниковых приборов, радаров, навигационного оборудования, стиральных машин и зерноуборочных комбайнов, объясняет он. Однако подъем в пищевой промышленности, производстве одежды и автомобилей позволяет надеяться на то, что спад в конце года был временным, говорит Струченевский.

Неоднозначные результаты

Данные Росстата уже второй месяц подряд идут вразрез с опросами предпринимателей, отмечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Динамика и прогноз спроса, а также динамика выпуска продукции находятся в плюсе, говорит он. Данные по январю также «дают более оптимистичную картину», чем Росстат. Однако в минусе, пусть и небольшом, находятся инвестиционные планы предприятий, добавляет Цухло, хотя последние три месяца они и не ухудшаются.

В прогнозе социально-экономического развития (он лег в основу бюджета, который принимался осенью) правительство ожидало более уверенного роста промышленности — он должен был составить 2,1% по итогам года. Новые данные Росстата показывают, что этот прогноз оказался оптимистичнее фактического результата вдвое. В следующие три года власти прогнозируют рост на 2,5%.

В 2018 году промышленность будет поддержана ростом потребления и зарплат в бюджетном и частном секторах, считает Полевой. «Мы ждем, что после президентских выборов частный сектор будет вести себя менее скованно, чем сейчас. Поэтому внутренний спрос у нас продолжит расти, и это вернет промышленность в рост. Скорее всего, это по-прежнему будут умеренные темпы роста — это следствие тех структурных проблем, которые никуда не делись», — говорит эксперт. Если обрабатывающий сектор не покажет позитивную динамику и продолжит «балансировать около нуля», это будет говорить о том, что меры правительства по поддержанию темпов роста экономики не дают результата, заключает Полевой.