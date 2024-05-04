Российская олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по вольной борьбе россиянка Наталья Воробьева завершила спортивную карьеру в возрасте 32 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Торжественная церемония проводов Воробьевой состоялась во время чемпионата России, который проходит в Москве.
«Это были 20 лет прекрасного путешествия. Знаю, многие вместе со мной и плакали, и радовались», — обратилась Воробьева к зрителям со сцены.
Воробьева завоевала золото Олимпиады 2012 года, стала серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, дважды побеждала в чемпионатах мира (2015, 2019) и трижды — на чемпионатах Европы (2013, 2014, 2020).
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?