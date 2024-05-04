Российская олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева завершила карьеру

Наталья Воробьева является чемпионкой ОИ-2012 и серебряным призером ОИ-2016. Карьеру она решила завершить в возрасте 32 лет

Наталья Воробьева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе россиянка Наталья Воробьева завершила спортивную карьеру в возрасте 32 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония проводов Воробьевой состоялась во время чемпионата России, который проходит в Москве.

«Это были 20 лет прекрасного путешествия. Знаю, многие вместе со мной и плакали, и радовались», — обратилась Воробьева к зрителям со сцены.

Воробьева завоевала золото Олимпиады 2012 года, стала серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, дважды побеждала в чемпионатах мира (2015, 2019) и трижды — на чемпионатах Европы (2013, 2014, 2020).