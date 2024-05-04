Глава Оренбургской области пообещал выплаты всем пострадавшим от паводка

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Все пострадавшие от паводка получат обещанные выплаты, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в телеграм-канале.

«Продолжаем работу по выплатам каждый день. Все, кто действительно пострадал и нуждается в помощи, получат все положенные деньги», — написал Паслер.

По словам губернатора, в регионе продолжаются работы по восстановлению после наводнения. В частности, в Орске за сутки в 318 домах возобновили подачу электричества, в 244 домах восстановили газоснабжение.

Также Паслер сообщил, что 5 тыс. детей из Оренбургской области отправятся на отдых в Краснодарский край и Крым.

Российские регионы в начале апреля столкнулись с паводками. Наиболее масштабные наводнения зафиксировали в Оренбургской области. 4 апреля в регионе объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр региона — Оренбург.

Во второй половине апреля обстановка в Оренбургской области начала стабилизироваться. По данным МЧС на 4 мая, за сутки в регионе от воды освободилось более 1 тыс. жилых домов, откачено 97 тыс. кубометров воды. 1,4 тыс. домов просушили, в более чем 1,3 тыс. зданий провели санобработку. Подтопленными в области остаются почти 3,5 тыс. домов.