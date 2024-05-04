Италия после слов Макрона об Украине призвала «плести паутину дипломатии»

Отправка западных войск на Украину приведет к еще более масштабному конфликту, «что не принесет пользы самим украинцам», предупредил министр обороны Италии и предложил начать «плести паутину дипломатии»

Гуидо Крозетто (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera признался, что не понимает, в чем цель и польза слов президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Такие заявления только «нагнетают напряженность», считает он.

Крозетто допустил, что в Париже хотят привлечь внимание мировых СМИ к военным действиям на Украине, поскольку «конфликты входят в моду» (министр имеет в виду обострение на Ближнем Востоке и недавнюю воздушную атаку Ирана на Израиль) — и интерес к теме упал.

«Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — сказал Крозетто. Министр считает, что нужно попытаться перейти к диалогу и начать «плести паутину дипломатии».

Отправка западных войск на Украину приведет к еще более масштабному конфликту, «что не принесло бы пользы прежде всего самим украинцам», кроме того, «Италии будет что терять», уверен Крозетто. «Короче говоря, условий для нашего прямого вмешательства не существует», — подчеркнул он.

Впервые Макрон затронул тему возможной отправки западных военных на Украину в феврале. В начале мая он назвал для этого два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Французский лидер призвал западных союзников не исключать такой вариант развития событий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета ЕС.

Кремль посчитал слова Макрона опасными, отметив, что «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт». Президент Владимир Путин связывал высказывания французского лидера с обидой за то, что Россия «наступила на хвост» Франции в Африке. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков предупреждал, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, конфликт России с альянсом неизбежен.

Власти других стран — членов альянса исключали отправку войск на Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Киев должен сам обеспечить себя солдатами. Украинское руководство заявляет, что страна нуждается в западном оружии, но не в военных.