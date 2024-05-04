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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко счел объявление в розыск в России «почти боевой наградой»

Порошенко назвал объявление в розыск в России почти боевой наградой
Сюжет
Военная операция на Украине
Он предположил, что российские власти завели на него уголовное дело за «патриотизм и любовь к Украине». В базе розыска МВД также появились Зеленский, командующий Сухопутными войсками ВСУ и бывший врио главы Минобороны Украины
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: PresidentPoroshenko / Telegram)

Лидер партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины (2014–2019) Петр Порошенко назвал объявление себя в розыск в России признанием и «почти боевой наградой».

«В конце концов все, что [я] делал в последние годы, получило высокую оценку», — написал он в телеграм-канале. Порошенко отметил, что российское МВД не уточнило уголовную статью, по которой его разыскивают, и выразил надежду, что поводом для заведения дела стали «патриотизм и любовь к Украине».

Вслед за Зеленским МВД объявило в розыск Порошенко
Политика
Петр Порошенко

В базе розыска МВД, помимо Порошенко, появился и действующий президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в ответ посоветовал российской стороне «поискать совесть и здравый смысл», а в МИД Украины действия МВД сочли «свидетельством отчаяния». В министерстве также напомнили об ордере на арест президента России Владимира Путина, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд, заподозрив его «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Российские власти опровергают обвинения и считают решения МУС «юридически ничтожными», так как Москва не является участником Римского статута.

4 мая также стало известно, что Россия разыскивает главу Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка и бывшего врио главы Минобороны Украины Михаила Коваля. В их карточках также не указано, по каким статьям заведены уголовные дела.

Порошенко после поражения на выборах в 2019 году возглавил «Европейскую солидарность». Он не раз выступал с критикой в адрес действующего руководства Украины из-за ситуации в ВСУ. Например, в декабре политик сказал, что армия нуждается в боеприпасах и дронах, в то время как тысячи необходимых аппаратов не используются и хранятся на складах. Месяцем позже он призвал Зеленского провести «перезагрузку» во власти и начать со своего офиса.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Петр Порошенко Украина розыск МВД Владимир Зеленский
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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