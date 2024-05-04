Порошенко счел объявление в розыск в России «почти боевой наградой»

Он предположил, что российские власти завели на него уголовное дело за «патриотизм и любовь к Украине». В базе розыска МВД также появились Зеленский, командующий Сухопутными войсками ВСУ и бывший врио главы Минобороны Украины

Петр Порошенко (Фото: PresidentPoroshenko / Telegram)

Лидер партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины (2014–2019) Петр Порошенко назвал объявление себя в розыск в России признанием и «почти боевой наградой».

«В конце концов все, что [я] делал в последние годы, получило высокую оценку», — написал он в телеграм-канале. Порошенко отметил, что российское МВД не уточнило уголовную статью, по которой его разыскивают, и выразил надежду, что поводом для заведения дела стали «патриотизм и любовь к Украине».

В базе розыска МВД, помимо Порошенко, появился и действующий президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в ответ посоветовал российской стороне «поискать совесть и здравый смысл», а в МИД Украины действия МВД сочли «свидетельством отчаяния». В министерстве также напомнили об ордере на арест президента России Владимира Путина, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд, заподозрив его «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Российские власти опровергают обвинения и считают решения МУС «юридически ничтожными», так как Москва не является участником Римского статута.

4 мая также стало известно, что Россия разыскивает главу Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка и бывшего врио главы Минобороны Украины Михаила Коваля. В их карточках также не указано, по каким статьям заведены уголовные дела.

Порошенко после поражения на выборах в 2019 году возглавил «Европейскую солидарность». Он не раз выступал с критикой в адрес действующего руководства Украины из-за ситуации в ВСУ. Например, в декабре политик сказал, что армия нуждается в боеприпасах и дронах, в то время как тысячи необходимых аппаратов не используются и хранятся на складах. Месяцем позже он призвал Зеленского провести «перезагрузку» во власти и начать со своего офиса.