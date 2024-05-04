Садик Хан в третий раз выиграл выборы мэра Лондона

Садик Хан в третий раз выиграл выборы мэра Лондона

Садик Хан (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Садик Хан выиграл выборы мэра Лондона в третий раз. Итоги прошедшего 2 мая голосования публикует газета The Guardian. Политик от Лейбористской партии займет пост главы города в третий раз. До него ни один мэр Лондона не выигрывал выборы трижды.

Хан получил 43,8% голосов — за него проголосовали более 1 млн человек. Его конкурент — кандидат от Консервативной партии Сьюзен Холл — получила более 32% голосов.

Мэр Лондона поблагодарил жителей города на своей странице в соцсети Х (Twitter). Он отметил, что нынешние выборы формируют картину будущего.

Впервые Хан был избран мэром Лондона в мае 2016 года, он сменил на этом посту консерватора Бориса Джонсона.

На выборах 2 мая в Англии избирали более 2,6 тыс. членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких городов. Согласно предварительным итогам голосования, правящая в Британии Консервативная партия потеряла половину мандатов. Аналитики BBC сообщили, что лейбористам удалось улучшить свои позиции в сравнении с выборами 2021 года.