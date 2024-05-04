Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Майами «Формулы-1»

Второе место занял Шарль Леклер из Ferrari, третье — Серхио Перес из Red Bull

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Майами в чемпионате «Формулы-1».

Чемпион трех последних сезонов занял первое место по итогам 19 кругов гонки.

Вторым стал британец монегаск Шарль Леклер из Ferrari (отставание 3,371 секунды), третьим — партнер Ферстаппена по Red Bull мексиканец Серхио Перес (+5,095).

Ферстаппен укрепился на первом месте в личном зачете чемпионата c 118 очками. На втором месте — Перес (91), на третьем — Леклер (83).

Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Майами, в воскресенье — сама гонка.