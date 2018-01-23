В поисках потерянного будущего

С чем Россия едет на Всемирный экономический форум в Давосе

В швейцарском Давосе начинается ежегодный Всемирный экономический форум. Россию на нем представит делегация во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Главной интригой форума остается приезд президента США Дональда Трампа

Снайперы на крыше отеля в Давосе. 22 января 2018 года (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Во вторник, 23 января, в швейцарском Давосе стартует 48-й по счету Всемирный экономический форум (ВЭФ). Его организаторы предупреждают об остром кризисе глобализации и «геостратегических трещинах», которые прошли по миру. Для России форум уже не так важен, говорят эксперты. А его главной интригой на данный момент стал визит (или отказ от него) президента США Дональда Трампа.

Россия в Давосе

Формально статус российской делегации на форуме понизится. Если в прошлом году ее возглавлял Игорь Шувалов, занимающий должность первого зампреда правительства, то теперь самым высокопоставленным делегатом от России станет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Давос, как и в прошлом году, посетит министр экономического развития Максим Орешкин (заявлен на сессии о «новой парадигме» роста в развивающихся экономиках), в программе есть глава Сбербанка Герман Греф (он будет участвовать в сессии о роли методики Agile в четвертой промышленной революции) и президент ВТБ Андрей Костин (будет говорить о будущем в киберпространстве). Но из запланированных ранее российских гостей ВЭФ-2018 пропустят глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая ранее отменила поездку без объяснения причин, и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин — о том, что он не поедет в Давос, рассказал РБК представитель ЦСР. Сам Кудрин ранее сообщал, что заболел.

Глава делегации Аркадий Дворкович помимо участия в сессиях о социально-экономическом и промышленном развитии проведет более 20 встреч с экспертами, представителями бизнеса и органов власти иностранных государств, рассказал РБК его представитель. В частности, на ВЭФ обсудят заявку Екатеринбурга на проведение международной выставки «Экспо-2025».

С организационной стороны открытие форума осложняется сильнейшим снегопадом за несколько десятилетий. Как сообщает швейцарская Neue Zürcher Zeitung, к утру понедельника толщина снежного покрова составляла в Давосе 175 см — максимум с февраля 1999 года. Очевидцы — например, политик из британской Партии либеральных демократов Беатрис Басс — сообщают в Twitter о введении в городе комендантского часа из-за опасности схода лавины.

Снова о будущем

Тема Давосского форума в этом году — «Создание общего будущего в разрозненном мире» — перекликается с поисками «образа будущего», которыми последний год занимаются российские власти. Центральная сессия о России (пройдет в среду, 24 января), в которой примет участие Дворкович, призвана объяснить, «как глобальные сдвиги, национальные приоритеты и местные тренды меняют социально-экономический контекст в России», отмечается на сайте ВЭФ. Помимо Дворковича в ней примут участие глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, а также президент американского экспертного центра Atlantic Council Фредерик Кемпе и председатель крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Эмма Марчегалья. Помимо ключевой сессии еще одним российским мероприятием в Давосе станет деловой завтрак Сбербанка, посвященный роли искусственного интеллекта в компаниях и экономике в целом. В четверг, 25 января, его проведет Греф.

Прямые иностранные инвестиции в последние годы снизились, и Давосский форум — один из способов привлечь их, рассуждает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Хотя и нельзя сказать, что он эффективен на 100%, добавляет он: для таких целей всегда используется много площадок, потому что никогда неизвестно, какая из них даст результат. Однако сейчас власти сосредоточены на другом, отмечает Гурвич. «В данный момент, я думаю, все мысли правительства прикованы к новой программе [президента], которая, по-видимому, должна появиться перед выборами — в полном виде или в виде тезисов или статей», — объясняет эксперт.

На форуме скажется санкционное противостояние России и Запада — из-за этого для Москвы он будет играть небольшую роль, полагает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой, чиновники лишь используют форум как возможность еще раз донести свою позицию по этому вопросу. Заявленная цель о проведении «Экспо-2025» в Екатеринбурге выглядит прикладной, добавляет он. В то же время на фоне более слабых экономических показателей в конце года вновь стали актуальными дискуссии об источниках роста ВВП, и это тоже будет обсуждаться на ВЭФ, считает Полевой.

Позитив не оправдался В прошлом году российская сессия в Давосе была полна надежд. Шувалов рассказывал о разработках структурных реформ, которые не должны были помешать росту ВВП, а гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил об ожидаемом смягчении санкций со стороны США после избрания президентом Дональда Трампа (Шувалов, однако, подчеркнул тогда, что Россия по-прежнему прогнозирует жесткие внешние условия). Но пока ни ЦСР Кудрина, ни Минэкономразвития окончательные версии своих программ не публиковали. Кроме того, Давос-2018 пройдет в ожидании докладов Минфина США по новым санкциям: они будут готовы к 29 января, и тогда же США могут начать наказывать компании по всему миру за сделки с российскими оборонными предприятиями. А совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, который выступал на прошлогодней сессии как представитель российского частного бизнеса, к осени был арестован по делу о мошенничестве.

Ждать ли Трампа

В 2018 году в Давосском форуме примут участие свыше 2,5 тыс. делегатов из более чем 100 стран мира — по этим показателям нынешнее заседание сопоставимо с прошлогодним. Число сессий увеличилось с около 300 до более чем 400.

На пятницу, 26 января, в графике форума намечено выступление Дональда Трампа. Но из-за бюджетного кризиса в США, начавшегося 20 января (так называемый shutdown), участие Трампа оказалось под вопросом. Как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, участие всей делегации американских чиновников во главе с Трампом будет зависеть от того, получится ли у конгрессменов к пятнице договориться о возобновлении финансирования правительственных учреждений. Президент ВЭФ Клаус Шваб, как передало в воскресенье Reuters, по-прежнему рассчитывает на то, что Трамп в Давос приедет.

Фото: Jason Alden / Bloomberg

Год назад Трамп и члены его команды не приехали на форум, который проходил накануне его инаугурации. Источники Bloomberg тогда сообщали, что такое решение было намеренным: якобы избранный президент, яростно критиковавший глобализм, своим приездом предал бы свой электорат и предвыборные заявления.

Из лидеров «семерки» в Давос приедут премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступит и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Единственным из лидеров стран G7, кто точно не появится на ВЭФ, будет японский премьер Синздо Абэ.

Новые лица

Впервые с 1997 года на форум в Давос приехал глава правительства Индии. Премьер-министр Нарендра Моди привез с собой шесть министров правительства и около 100 руководителей ведущих индийских компаний. В ночь на 23 января индийская делегация организует в Давосе обед для 60 глав компаний, общая рыночная капитализация которых достигает $3,3 трлн, сообщила газета Times of India. Цель индийской делегации в Давосе — рассказать участникам о происходящих в Индии реформах, которые представляют для них огромные бизнес-возможности, цитирует издание секретаря департамента промышленной политики Рамеша Абшишека из Министерства промышленности Индии.

Помимо Моди среди новичков ВЭФ присутствует и новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который в ноябре 2017 года сменил Роберта Мугабе на посту главы государства. Это станет первым участием делегации правительства Зимбабве в истории ВЭФ.

Традиционно примут участие в Давосе лидеры Украины, Грузии, Азербайджана. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 января примут участие в заседании, посвященном будущему Евразии. Компанию им составит вице-премьер правительства Казахстана Эрболат Досаев. Президент Украины Петр Порошенко выступит в пятницу на сессии, посвященной Центральной и Восточной Европе.

Возвращение в десятку

Россия вновь вошла в десятку наиболее привлекательных для инвесторов стран согласно опросу руководителей крупнейших компаний мира, который ежегодно к Давосскому форуму готовит PwC. В прошлом году она занимала 11-е место. Нынешний результат говорит о том, что инвесторы заинтересованы в развитии бизнеса в России, несмотря на санкции, отмечает управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков. Сейчас инвестировать в Россию хотят 5% респондентов. Лидер рейтинга — США — привлекателен для 46% опрошенных, Китай — для 33%, а Германия и Великобритания — для 20 и 15% соответственно.

Но в мире растет число неуверенных топ-менеджеров. Доля тех, кто «не вполне уверен» в росте доходов своей компании в следующие три года, составила 46%, незначительно превысив число тех, кто уверен (45%). Это произошло впервые с 2010 года.

Больше всего руководители крупнейших мировых компаний боятся чрезмерного регулирования (такие опасения высказывают 42%), терроризма (41%) и геополитической нестабильности с киберугрозами (по 40%), следует из опроса PwC. В Центральной и Восточной Европе, куда относится и Россия, в списке угроз «лидирует фактор дефицита высококвалифицированных кадров», отмечает Лотаков, это значительно больше, чем в США и Западной Европе. Нужно вводить «новаторские подходы к обучению студентов и подготовке персонала», говорит он.

В то же время Международный валютный фонд (МВФ) презентовал в Давосе оптимистичный обновленный прогноз по глобальной экономике: прогноз роста мирового ВВП повышен до 3,9% в 2018 и 2019 годах (на 0,2 п.п. выше, чем фонд прогнозировал ранее). Если эти ожидания сбудутся, рост мировой экономики достигнет максимальных темпов с 2010 года. Этот пересмотр связан в том числе с «ожидаемым эффектом от недавно принятых изменений в налоговой политике США», указал МВФ. Но экономика России будет расти в два с лишним раза медленнее, чем глобальная, — 1,7% в 2018 году и 1,5% в 2019-м.

«В этом году в Давосе будет преобладать больший оптимизм, чем в прошлые годы. Поскольку глобальный рост теперь более сильный и более синхронный, подорвать его способен только очень крупный шок», — говорит главный экономист IHS Markit Нариман Бехравеш. В числе таких шоков IHS Markit называет военный конфликт на Корейском полуострове или торговые споры между США и партнерами, но вероятность таких событий невелика.