Общество⁠,
0

Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 июня 2026 года в России стартует пилотный проект по проходу пассажиров на борт самолета без предъявления паспорта. Технология будет реализована на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) — Москва (Шереметьево). Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта.

Идентификация пассажиров будет осуществляться с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

В России запустят эксперимент с посадкой на рейс по биометрии
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

О запуске пилотного сервиса стало известно в конце декабря. Тогда сообщалось, что эксперимент в московском и петербургском аэропортах Шереметьево и Пулково запустят в 2026–2027 годах.

Как отмечалось, в эксперименте смогут принять участие как российские граждане, так и иностранцы и лица без гражданства. Попробовать новую схему регистрации на рейс можно будет на добровольной основе.

При этом, если уполномоченный работник подразделения транспортной безопасности аэропорта при входе в пункт предполетного досмотра попросит пассажира предъявить документ, удостоверяющий его личность, гражданин будет обязан его предоставить.

