 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Суд вернул в прокуратуру дело против Эйдельман о реабилитации нацизма

Сюжет
Военная операция на Украине
Дело о реабилитации нацизма и фейках об армии против Тамары Эйдельман вернули в прокуратуру, следует из решения суда от 22 января. В конце октября историку заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу
Тамара Эйдельман
Тамара Эйдельман (Фото: сайт Тамары Эйдельман)

Мосгорсуд отказался рассматривать уголовное дело о реабилитации нацизма и распространении фейков про армию в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом) и вернул его в прокуратуру. Это следует из картотеки Мосгорсуда.

«Мосгорсуд в ходе предварительного заседания вынес постановление о возврате дела Эйдельман в прокуратуру для устранения нарушений», — подтвердили ТАСС в суде. 

Эйдельман обвиняют по статьям о реабилитации нацизма (354.1 УК) и фейках об армии (207.3 УК). 

Тамаре Эйдельман утвердили обвинение в реабилитации нацизма
Политика
Тамара Эйдельман

После начала военной операции на Украине в 2022 году Эйдельман осудила действия России и уехала из страны. В том же году она была включена в реестр иноагентов, позднее ее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки под публичными постами.

31 октября 2025 года суд в Москве заочно избрал Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. Там отметили, что суд вынес решение с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры. По версии следствия, 5 мая 2024 года Эйдельман опубликовала в интернете видеозапись авторской программы «с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны».

В конце декабря 2025 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эйдельман.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Егор Алимов
Тамара Эйдельман уголовное дело реабилитация нацизма армия России фейк Мосгорсуд
Материалы по теме
У Тамары Эйдельман нашли рак с метастазами
Политика
Тамаре Эйдельман утвердили обвинение в реабилитации нацизма
Политика
Тамару Эйдельман заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04
NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия Политика, 15:59