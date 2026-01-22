Суд вернул в прокуратуру дело против Эйдельман о реабилитации нацизма
Мосгорсуд отказался рассматривать уголовное дело о реабилитации нацизма и распространении фейков про армию в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом) и вернул его в прокуратуру. Это следует из картотеки Мосгорсуда.
«Мосгорсуд в ходе предварительного заседания вынес постановление о возврате дела Эйдельман в прокуратуру для устранения нарушений», — подтвердили ТАСС в суде.
Эйдельман обвиняют по статьям о реабилитации нацизма (354.1 УК) и фейках об армии (207.3 УК).
После начала военной операции на Украине в 2022 году Эйдельман осудила действия России и уехала из страны. В том же году она была включена в реестр иноагентов, позднее ее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки под публичными постами.
31 октября 2025 года суд в Москве заочно избрал Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. Там отметили, что суд вынес решение с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры. По версии следствия, 5 мая 2024 года Эйдельман опубликовала в интернете видеозапись авторской программы «с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны».
В конце декабря 2025 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эйдельман.
