В Ростовской области четырех бывших чиновников осудят за мошенничество
Прокуратура Ростовской области направила в суд уголовное дело в отношении четырех бывших чиновников, которых обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом РБК сообщили в ведомстве.
Утверждено «обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского, Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2018 году чиновники обеспечили получение субсидий группой компаний, ведущих деятельность в сфере производства мяса птицы. Следствие выяснило, что предприятия находились в тяжелом положении, а после получения субсидий обанкротились. Результатом действий чиновников стало незаконное расходование бюджетных средств на сумму более чем 155 млн руб.
Обвиняемые занимали посты замгубернатора Ростовской области, министра, заместителя министра и советника губернатора. Их имущество арестовали. Отдельное расследование также ведут в отношении одного из руководителей организации.
Правоохранительные органы задержали замглавы Ростовской области Константина Рачаловского 17 февраля прошлого года. Его посадили под домашний арест. Спустя несколько дней в СИЗО отправили советника губернатора Виктора Гончарова. Ему и Рачаловскому грозит наказание до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Гончаров свою вину не признал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине