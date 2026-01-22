В Ростовской области четырех бывших чиновников осудят за мошенничество

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

Прокуратура Ростовской области направила в суд уголовное дело в отношении четырех бывших чиновников, которых обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

Утверждено «обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского, Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2018 году чиновники обеспечили получение субсидий группой компаний, ведущих деятельность в сфере производства мяса птицы. Следствие выяснило, что предприятия находились в тяжелом положении, а после получения субсидий обанкротились. Результатом действий чиновников стало незаконное расходование бюджетных средств на сумму более чем 155 млн руб.

Обвиняемые занимали посты замгубернатора Ростовской области, министра, заместителя министра и советника губернатора. Их имущество арестовали. Отдельное расследование также ведут в отношении одного из руководителей организации.

Правоохранительные органы задержали замглавы Ростовской области Константина Рачаловского 17 февраля прошлого года. Его посадили под домашний арест. Спустя несколько дней в СИЗО отправили советника губернатора Виктора Гончарова. Ему и Рачаловскому грозит наказание до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Гончаров свою вину не признал.