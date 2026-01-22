Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске

Шести работникам понадобилась медпомощь после «увеличения концентрации хлора» на одном из предприятий Братска. Следственный комитет начал проверку

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Шесть рабочих обратились за медпомощью из-за инцидента с хлором на предприятии в Братске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«Организована процессуальная проверка по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в городе Братске», — говорится в заявлении.

Проверка касается ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Суд в Мордовии ранее, 30 декабря 2025 года, вынес приговор 38-летнему слесарю по ремонту технологических установок, из-за которого отравились 37 человек. Рабочему назначили принудительные работы.

По данным следствия, 21 сентября 2023 года в Краснослободске во время заправки газохранилища одорантом, придающим природному газу резкий запах, мужчина нарушил технологический процесс, что привело к сбросу опасного вещества.