 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске

Шести работникам понадобилась медпомощь после «увеличения концентрации хлора» на одном из предприятий Братска. Следственный комитет начал проверку
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Шесть рабочих обратились за медпомощью из-за инцидента с хлором на предприятии в Братске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону. 

«Организована процессуальная проверка по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в городе Братске», — говорится в заявлении.

Проверка касается ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Суд в Мордовии ранее, 30 декабря 2025 года, вынес приговор 38-летнему слесарю по ремонту технологических установок, из-за которого отравились 37 человек. Рабочему назначили принудительные работы.

По данным следствия, 21 сентября 2023 года в Краснослободске во время заправки газохранилища одорантом, придающим природному газу резкий запах, мужчина нарушил технологический процесс, что привело к сбросу опасного вещества.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Илья Трапезников
ЧП Следственный комитет отравление хлор
Материалы по теме
53 ребенка отравились газом в детском саду в Иерусалиме, двое умерли
Общество
Ozon ограничил продажу ветпрепаратов из-за отравлений подростков
Общество
В Шерегеше бар приостановил работу после данных об отравлениях туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Дегтярев объяснил, как можно заставить IIHF допустить юниоров через CAS Спорт, 15:07
В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты Общество, 15:00
Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске Общество, 14:58
Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта Общество, 14:58
Биткоин займет 70% рынка с ценой $1 млн. «Большие идеи» от ARK Invest Крипто, 14:56
Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня» Общество, 14:55
В Польше заявили о возрождении верфей «из пепла» из-за России Политика, 14:46
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема» Спорт, 14:43
Какие квартиры на вторичном рынке будет трудно продать в 2026 году Недвижимость, 14:42
Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело Общество, 14:31
В Росавиации рассказали, почему Boeing 747 не сумел вылететь из Магадана Общество, 14:30
Акции производителя унитазов Toto выросли на фоне ажиотажа вокруг ИИ Технологии и медиа, 14:30
Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа База знаний, 14:27
Россияне возложили эту обязанность на работодателя. Вы удивитесь Life, 14:23