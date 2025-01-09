Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США

Гренландия вновь оказалась у всех на слуху после избрания Дональда Трампа президентом США. Политик заявил, что Штатам «абсолютно необходимо» владеть этой территорией. Что стоит знать о крупнейшем в мире острове — в материале РБК

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Что такое Гренландия

Гренландия — это крупнейший остров в мире площадью 2,2 млн кв. км, который расположен на севере Атлантики у побережья Северной Америки. Административно он представляет собой автономную территорию в составе Дании, имеет собственное правительство и другие органы власти, а королевство осуществляет контроль над внешней политикой и обороной, и датская крона сохраняет роль официальной валюты. Гренландия не входит в ЕС, но имеет статус ассоциированного члена сообщества с определенными таможенными привилегиями.

Территория Гренландии

Гренландия расположена в тундровой зоне, 81% острова покрыт льдами, ледниковый покров достигает максимальной толщины 3 км и содержит до 10% всех мировых запасов пресной воды. Климат — арктический, который только на юго-западе переходит в субарктический благодаря влиянию Гольфстрима. Среднегодовая температура обычно не превышает +10 градусов.

На северо-востоке Гренландии расположен крупнейший в мире национальный парк площадью 970 тыс. кв. км. В числе объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — ледниковый фьорд Илу­лис­сат, эскимосские охотничьи угодья Аасивиссуит — Ниписат в центральной части Западной Гренландии.

В недрах острова обнаружены месторождения меди, свинца, цинка, серебра, палладия, урана, тантала, ниобия, графита, платиноидов и редкоземельных элементов. 25 из 34 полезных ископаемых ЕК классифицирует как «критически важные виды сырья» для производства аккумуляторов, ветровых турбин и электромобилей.

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Административно остров состоит из пяти коммун — Аванаата, Кекерталик, Кекката, Куяллек и Сермерсоок.

Население Гренландии

Население Гренландии в основном сосредоточено в городах и поселениях западного, юго-западного и южного побережья, а 60% гренландцев проживают в пяти крупных городах. По состоянию на январь 2024 года население острова составляло 56 669 человек, из них 2,3 тыс. — иностранцы. В столице региона городе Нук (Нуук, прежнее название — Готхоб) проживают 19 872 человека.

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Большинство верующих — лютеране, более 89% населения составляют представители коренного народа — эскимосы. Официальные языки — гренландский (гренландский эскимосский), который сформировался на основе западно-гренландского диалекта эскимосского, а также датский.

Ледниковый фьорд Илу­лис­сат (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Органы власти и основные политические силы

Органы самоуправления включают правительство (гренландское название — Naalakkersuisut) и парламент (Inatsisartut) из 31 депутата, выборы в который проводятся раз в четыре года. По их итогам парламент утверждает членов правительства и его председателя. Последние выборы состоялись в апреле 2021 года, тогда в парламент прошли пять партий, крупнейшие среди которых левоцентристская Inuit Ataqatagiit («Объединение эскимосов») и социально-демократическая Siumut («Вперед»).

Siumut непрерывно находилась у власти с момента обретения автономии в 1979-м и до 2009 года, когда оппозиционная ей Inuit Ataqatagiit получила более 40% голосов и сформировала коалиционное правительство. В 2013-м Siumut вернулась к власти, но вновь оказалась в оппозиции после неудачных выборов в 2021-м, центральным вопросом которых стала добыча редкоземельных металлов (Inuit Ataqatagiit выступала против этого из-за опасений по поводу ухудшения экологической обстановки). Следующие выборы должны состояться в апреле 2025 года, премьер-министр острова и лидер Inuit Ataqatigiit Муте Эгеде высказывал намерение объединить их с референдумом о независимости.

Остров представлен в национальном парламенте Дании (фолькетинге) двумя депутатами, которых избирают одновременно с парламентскими выборами.

Экономика Гренландии

Основа гренландской экономики — вылов и переработка рыбы, которые составляют около трети островного ВРП и свыше 90% экспорта. В 2023 году улов составил 64,4 тыс. т рыбы и 57,2 тыс. моллюсков, в промысле заняты 288 судов и 1755 шлюпок, а также 268 нарт в собачьих упряжках и 637 снегоходов. В силу этой направленности хозяйства и климатических условий экономика сильно зависит от импорта сырья, топлива, продуктов, полуфабрикатов, машин и оборудования.





Фото: Sean Gallup / Getty Images

Большую роль играет оптовая и розничная торговля (около трети ВРП), а также строительство, транспорт и телекоммуникации. Сохраняют значение китобойный и зверобойный промысел, в частности охота на тюленей, выделка шкур и кож.

В структуре хозяйства Гренландии преобладают госкомпании, среди которых — рыболовная Royal Greenland, KNI (ретейл и топливо), судоходная монополия Royal Arctic Line, авиаперевозчик Air Greenland и телекоммуникационная Tusass. В госсекторе работает и большая часть городского населения. В силу климатических условий сельское хозяйство не развито, в нем абсолютно преобладает овцеводство, основные пастбища сосредоточены в Южной Гренландии. Выращиваются кормовые культуры, а также овощи (в тепличных хозяйствах).

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Определенное значение имеет туризм: в 2023 году остров посетили 96,4 тыс. иностранцев. Запасы углеводородов и других полезных ископаемых не разрабатываются из-за противодействия властей и населения автономии.

Основной торговый партнер — Дания, на которую приходится 85,8% экспорта и 66% импорта.

История Гренландии

Коренным населением считаются эскимосы (инуиты), предки которых заселяли остров с территории Канады начиная с середины третьего тысячелетия до н.э. С IX века Гренландию осваивали выходцы из Северной Европы, один из которых, исландский мореплаватель Эй­рик Рауди (Рыжий), дал острову современное название. К XV веку в связи с похолоданием и наступлением ледников европейские поселения были заброшены.





Колония инуитов (Фото: Hulton Archive / Getty Images)

Новый этап развития Гренландии начался в 1721 году, когда Дания начала активно колонизировать остров, на его побережье создавались торговые колонии и лютеранские миссии. С 1776 года Дания обладала полной монополией на торговлю с Гренландией, поэтому остров оставался закрытым для внешних контактов до 1950-го. В годы Второй мировой войны войска США заняли остров, чтобы обезопасить логистику в Северной Атлантике и не допустить его захват гитлеровцами.





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После окончания Второй мировой войны датские власти восстановили контроль над колонией, но столкнулись с требованиями местного населения расширить его участие в управлении островом и вынуждены были пойти на уступки. В 1951 году были сняты торговые ограничения, а в 1953 году Гренландия стала полноценным округом в составе Дании, после чего начались реформы образовательной системы, ускоренное развитие дорожной инфраструктуры, жилищное строительство.

Новый этап автономистского движения начался после вступления Дании в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, ныне Евросоюз, ЕС) в 1973 году: гренландцы считали, что это решение подрывает экономические позиции местной рыболовной индустрии. В 1979 году по итогам референдума остров получил внутреннюю автономию, а на плебисците 1982 года гренландцы проголосовали за выход из ЕЭС (это решение было оформлено в 1985-м). В 2008-м по итогам очередного плебисцита остров вновь добился расширения самоуправления в области внешних сношений, иммиграции, юстиции и др., а также получил право выхода из состава Дании в ходе референдума. Однако ряд политических сил острова продолжает настаивать на расширении автономии, в частности во внешней политике, вплоть до полной независимости.

Споры о принадлежности Гренландии

Первый конфликт о принадлежности Гренландии вспыхнул в начале 1930-х годов между Данией и Норвегией. В результате Норвегия в 1931 году санкционировала оккупацию необитаемой восточной части острова, однако в 1933-м это решение было признано незаконным постоянным международным судом в Гааге, и Норвегия отказалась от своих притязаний на эту часть острова.

После оккупации Дании гитлеровской Германией весной 1940 года США распространили на Гренландию принципы так называемой Доктрины Монро, фактически взяв остров под свою военную опеку. В апреле 1941 года датское правительство в изгнании заключило с США договор об обороне острова, в соответствии с которым в Гренландии были размещены американские метео- и радиостанции, радары, взлетно-посадочные площадки и другие объекты для защиты конвоев в Северной Атлантике.

После окончания Второй мировой войны Дания добилась восстановления суверенитета над Гренландией, но США удалось сохранить там ключевые военно-стратегические объекты. В апреле 1951 года было заключено новое соглашение уже в рамках Североатлантического альянса (НАТО), по которому в течение 1951–1952 годов была построена постоянная база в Туле (Канак, ныне космическая база Питуффик) на северо-западе острова.





База Питуффик (Фото: Mario Tama / Getty Images)

В годы холодной войны Гренландия считалась воротами США в Арктику, американские военные объекты использовались для дозаправки следовавшей в Европу военной авиации и размещения стратегических бомбардировщиков, в том числе в ядерном оснащении. В общей сложности на острове базировалось до 10 тыс. американских военных. В 1968 году неподалеку от базы Туле потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52 с четырьмя термоядерными бомбами B28FI на борту, что привело к радиационному заражению местности. В настоящее время важное значение сохраняет космическая база Питуффик. Это самая северная американская военная база, где находится радиолокационная станция — часть системы раннего предупреждения США о баллистических ракетах. В 2004 году США получили разрешение на модернизацию расположенной там радарной системы.

Кто в США предлагал купить Гренландию

Политические круги США как минимум дважды — в 1867-м и в 1946-м — выступали с планами приобрести Гренландию. В частности, с тайным предложением Копенгагену выкупить ее, предположительно, за $100 млн выступила в 1946 году администрация Гарри Трумэна, однако этот план был отвергнут властями Дании.

В 2019 году спустя длительное время президент США Дональд Трамп вновь выступил с идеей купить Гренландию у Дании, а в конце 2024 года после победы на выборах повторил это предложение, чтобы обеспечить «национальную безопасность и свободу во всем мире». The Washington Post связала притязания избранного президента со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».

С конца 1950-х годов жители Туле из одноименного эскимосского племени добивались компенсаций, а впоследствии и возвращения им земель, которых они лишились в результате строительства американской военной базы. Ряд политических сил Гренландии выступает за пересмотр датско-американского оборонного соглашения 1951 года и за закрытие базы в Туле.