 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Участник первого аукциона на Домодедово: «Поприкалывались и хватит»

Евгений Богатый отказался от участия во втором этапе торгов за Домодедово
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый отказался участвовать во втором этапе электронного аукциона на приватизацию группы Домодедово. «Поприкалывались и хватит», — сказал он РБК. При этом он не исключил, что в торгах 29 января могут принять участие претенденты, не заявлявшие о своих намерениях на покупку воздушной гавани, «если это (подать заявку, — РБК) может сделать даже кошка».

Богатый считает, что процедура торгов проходит с нарушениями, так как по законодательству на подачу заявок должно отводиться не менее 25 дней, а не семь. По информации на странице публичного предложения на торговой площадке, участники могут подать заявки с полуночи 22 января до 17 часов 28 января (семь дней).

Предприниматель сказал РБК, что не планировал покупать аэропортовый холдинг, когда подавал заявку на первый этап открытого аукциона. «Просто увидел объявление о продаже на Avito, решил попробовать. А вообще победить в торгах должен тот, кто умеет работать с аэропортами», — добавил он.

ИП Евгений Богатый стал единственным, кто подал заявку на участие в первом этапе открытого электронного аукциона на повышение на приватизацию Домодедово с начальной ценой лота 132,2 млрд руб., прошедшем 20 января. Комиссия не допустила его до торгов, так как посчитала, что он подал не все необходимые документы или в них была ошибка, следует из информации на странице тендера. Первый этап был признан несостоявшимся, второй — на понижение — назначен на 29 января. О намерении принять участие во втором этапе заявило руководство Шереметьево. В июле 2025 года о намерении выкупить у Росимущества группу Домодедово заявлял совладелец московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Герман Костринский Герман Костринский
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04
NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия Политика, 15:59