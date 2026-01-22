Участник первого аукциона на Домодедово: «Поприкалывались и хватит»

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый отказался участвовать во втором этапе электронного аукциона на приватизацию группы Домодедово. «Поприкалывались и хватит», — сказал он РБК. При этом он не исключил, что в торгах 29 января могут принять участие претенденты, не заявлявшие о своих намерениях на покупку воздушной гавани, «если это (подать заявку, — РБК) может сделать даже кошка».

Богатый считает, что процедура торгов проходит с нарушениями, так как по законодательству на подачу заявок должно отводиться не менее 25 дней, а не семь. По информации на странице публичного предложения на торговой площадке, участники могут подать заявки с полуночи 22 января до 17 часов 28 января (семь дней).

Предприниматель сказал РБК, что не планировал покупать аэропортовый холдинг, когда подавал заявку на первый этап открытого аукциона. «Просто увидел объявление о продаже на Avito, решил попробовать. А вообще победить в торгах должен тот, кто умеет работать с аэропортами», — добавил он.

ИП Евгений Богатый стал единственным, кто подал заявку на участие в первом этапе открытого электронного аукциона на повышение на приватизацию Домодедово с начальной ценой лота 132,2 млрд руб., прошедшем 20 января. Комиссия не допустила его до торгов, так как посчитала, что он подал не все необходимые документы или в них была ошибка, следует из информации на странице тендера. Первый этап был признан несостоявшимся, второй — на понижение — назначен на 29 января. О намерении принять участие во втором этапе заявило руководство Шереметьево. В июле 2025 года о намерении выкупить у Росимущества группу Домодедово заявлял совладелец московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

Материал дополняется