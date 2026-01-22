 Перейти к основному контенту
IIHF рассмотрит допуск россиян на юниорские турниры в сезоне 2027/28

Совет IIHF счел, что возвращать россиян и белорусов в следующем сезоне «пока небезопасно», но рассмотрит такую возможность на сезон 2027/28. Михаил Дегтярев ранее назвал аргументы федерации про безопасность несостоятельными
Фото: Телеграм-канал ФХР
Фото: Телеграм-канал ФХР

Международная федерация хоккея (IIHF) изучит возможность допуска российских игроков до 18 лет на турниры под своей эгидой в сезоне 2027/28, решение будет зависеть от оценки уровня безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

В организации отметили, что если риски для безопасности турниров «достаточно снизятся в ближайшие месяцы», IIHF начнет работу с федерациями хоккея России и Белоруссии над «возможной реинтеграцией» на юниорском уровне.

Совет IIHF счел, что возвращение команд двух стран в следующем сезоне «пока небезопасно».

Накануне совет IIHF не стал смягчать ограничения для россиян, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску юниоров.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в четверг назвал аргументы IIHF о безопасности несостоятельными и анонсировал подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Россияне не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Анна Сатдинова
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF)
