IIHF рассмотрит допуск россиян на юниорские турниры в сезоне 2027/28
Международная федерация хоккея (IIHF) изучит возможность допуска российских игроков до 18 лет на турниры под своей эгидой в сезоне 2027/28, решение будет зависеть от оценки уровня безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.
В организации отметили, что если риски для безопасности турниров «достаточно снизятся в ближайшие месяцы», IIHF начнет работу с федерациями хоккея России и Белоруссии над «возможной реинтеграцией» на юниорском уровне.
Совет IIHF счел, что возвращение команд двух стран в следующем сезоне «пока небезопасно».
Накануне совет IIHF не стал смягчать ограничения для россиян, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску юниоров.
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в четверг назвал аргументы IIHF о безопасности несостоятельными и анонсировал подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Россияне не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года, после начала военной операции на Украине.
