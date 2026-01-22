 Перейти к основному контенту
0

Глава союза автошкол заявила о нехватке экзаменаторов в ГИБДД

Сюжет
Радио РБК
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Ученики автошкол вынуждены по несколько месяцев ждать возможности сдать экзамен из-за нехватки экзаменаторов ГИБДД, рассказала в эфире Радио РБК глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

«Когда наши выпускники автошкол, кандидаты и водители вынуждены действительно по нескольку месяцев ждать попытки сдать экзамен, что мы можем говорить о тех навыках, которые они получили в автошколе, если прошло полгода с тех пор? Поэтому ситуация действительно серьезная. На наш взгляд, она связана именно с нехваткой экзаменаторов ГИБДД, а не инструкторов по вождению. Но как ее решать будет МВД, пока не очень понятно», — объяснила она.

Зайцева подчеркнула, что у экзаменаторов должна быть соответствующая специализированная подготовка и соответствующие уровни квалификации. При этом эксперты в области подготовки водителей сталкиваются с нехваткой таких специалистов «уже лет 15–20», добавила она.

«У нас никогда не было этой специализированной подготовки. Мы стали об этом говорить, в том числе изучая зарубежный опыт мировой, о том, что, действительно, это такая особая сфера деятельности. У нас этим занимается полиция, но специальной подготовки у полицейских к этому нет. И вот на сегодняшний момент, учитывая многократное сокращение штатной численности в МВД, просто практически они, наверное, должны признать, что нет возможности. Потому что нет кадров, нет подготовки этих кадров», — подчеркнула Зайцева.

Она добавила, что, по ее мнению, необходимо постепенно разгружать экзаменационную систему, переводя проведение экзаменов из силовой структуры в другие государственные органы.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

В декабре 2025 года замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин заявил, что контроль за работой автошкол нужно усиливать: «Контроль, какие практические знания дает эта автошкола — это сегодняшний вектор, который надо будет развивать». Ведомство ранее отмечало, что последовательно выступает за необходимость повышения качества подготовки будущих водителей.

Накануне член комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак предложил ввести дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена на водительское удостоверение. По его мнению, это позволит дисциплинировать кандидатов и стимулировать их к более качественной подготовке.

Ранее, 20 января, МВД России подготовило проект по ужесточению процедуры теоретического экзамена. В документе предлагается оснастить помещения подразделений ГИБДД, где проходит тестирование, средствами аудио- и видеорегистрации. Они должны обеспечивать запись процесса в режиме реального времени.

Кроме того, МВД предложило дополнить перечень нарушений, при которых кандидат не допускается к экзаменам, добавив в него использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники.

