Общество⁠,
В Приморье в ДТП погибли три россиянина

В Хасанском районе Приморья в аварии с автобусом погибли три человека
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края

На трассе в Хасанском районе Приморья произошло масштабное ДТП, в котором погибли три россиянина, сообщил Минздрав Приморья.

Одного из пассажиров автобуса — гражданина КНР — направили в клиническую больницу для осмотра. По информации ведомства, столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, автобус вез туристов из Китая.

Хинштейн попал в больницу после ДТП
Общество
Александр Хинштейн

На место происшествия выехали медики, сотрудники полиции и руководство ГАИ. Туда же направился министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов. Власти Приморского края пообещали оказать необходимую помощь всем пострадавшим.

