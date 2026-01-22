В Хасанском районе Приморья в аварии с автобусом погибли три человека

В Приморье в ДТП погибли три россиянина

Фото: Прокуратура Приморского края

На трассе в Хасанском районе Приморья произошло масштабное ДТП, в котором погибли три россиянина, сообщил Минздрав Приморья.

Одного из пассажиров автобуса — гражданина КНР — направили в клиническую больницу для осмотра. По информации ведомства, столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, автобус вез туристов из Китая.

На место происшествия выехали медики, сотрудники полиции и руководство ГАИ. Туда же направился министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов. Власти Приморского края пообещали оказать необходимую помощь всем пострадавшим.