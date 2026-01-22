В Приморье в ДТП погибли три россиянина
На трассе в Хасанском районе Приморья произошло масштабное ДТП, в котором погибли три россиянина, сообщил Минздрав Приморья.
Одного из пассажиров автобуса — гражданина КНР — направили в клиническую больницу для осмотра. По информации ведомства, столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, автобус вез туристов из Китая.
На место происшествия выехали медики, сотрудники полиции и руководство ГАИ. Туда же направился министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов. Власти Приморского края пообещали оказать необходимую помощь всем пострадавшим.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине