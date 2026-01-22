Газзаев вошел в консультативный совет московского «Динамо»

Валерий Газзаев вернется в структуру московского «Динамо». Генеральный директор команды Пивоваров подтвердил, что специалист войдёт в ее консультативный совет

Валерий Газзаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что бывший главный тренер команды Валерий Газзаев войдет в консультативный совет клуба. Его слова приводит «Чемпионат».

«Газзаев многое выиграл, работал в «Динамо». Он настоящая легенда российского футбола. Поэтому по решению консультативного совета он войдет в этот орган и поможет нам», — заявил Пивоваров.

Журналист Иван Карпов 22 декабря сообщал, что Газзаев может получить должность руководителя в московском «Динамо». По данным инсайдера, специалист может стать генеральным директором или председателем совета директоров команды. Сам Газзаев не стал опровергать новость, отметив, что «самую точную информацию даст руководство московского «Динамо».

Ранее председатель консультативного совета Сергей Степашин выражал надежду, что Газзаев будет помогать главному тренеру московского клуба Ролану Гусеву.

Газзаев играл за московское «Динамо» с 1979 по 1985 год. В составе команды он выиграл Кубок СССР и стал лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков УЕФА в сезоне 1985/86. Как тренер, Газзаев возглавлял «Динамо» в 1991–1993 и 1999–2001 годах. Его высшим достижением стала бронзовая медаль чемпионата России в 1992 году.

Позже с ЦСКА он трижды становился чемпионом страны и выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. С 2013 года Газзаев перестал быть тренером, а с 2016 по 2021 год работал депутатом Госдумы. «Динамо» завершило первую часть текущего сезона на десятом месте, набрав 21 очко после 18 туров.