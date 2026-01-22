 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Движение машин по Крымскому мосту остановили

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией об объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Причины остановки движения в сообщении названы не были.

В очереди на Крымский мост скопилось более тысячи машин
Общество

Водителям, уже находящимся на мосту или в зонах досмотра, рекомендовали выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В предыдущий раз движение транспорта на мосту перекрывали 22 января около шести часов утра. Оно было возобновлено через полчаса.

За прошедшую ночь в период с 23:00 мск 21 января по 7:00 мск 22 января на территории Крыма было сбито три беспилотника.

