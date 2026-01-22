Движение машин по Крымскому мосту остановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией об объекте.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Причины остановки движения в сообщении названы не были.
Водителям, уже находящимся на мосту или в зонах досмотра, рекомендовали выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
В предыдущий раз движение транспорта на мосту перекрывали 22 января около шести часов утра. Оно было возобновлено через полчаса.
За прошедшую ночь в период с 23:00 мск 21 января по 7:00 мск 22 января на территории Крыма было сбито три беспилотника.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине