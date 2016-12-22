Стал известен глава российской делегации на форуме в Давосе

Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Владимир Путин и Дмитрий Медведев на форуме вновь не появятся

Аркадий Дворкович (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российскую делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, следует из сообщения «Росконгресса», организующего участие российских чиновников в крупнейших экономических форумах.

В делегацию войдут федеральные министры, а также представители органов власти и бизнеса, сообщает «Росконгресс». В рамках российской повестки планируется обсудить «развитие промышленности и государственно-частного партнерства».

В состав делегации войдет министр экономического развития Максим Орешкин, знают два собеседника РБК, знакомые с планами Орешкина. В Давос поедет и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сообщил представитель ЦСР. Министр финансов Антон Силуанов на форум в Давосе ехать «пока не планирует», говорит пресс-служба Минфина. На форум также поедет глава Сбербанка Герман Греф, рассказал РБК источник в банке. Представитель «Роснано» рассказал РБК, что глава компании Анатолий Чубайс собирается поехать на форум.

В дни форума в Швейцарских Альпах будет работать «Русский дом», который впервые будет на форуме в статусе официальной российской резиденции.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января.

В январе 2017 года российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов, в 2016 году — вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Владимир Путин был на Давосском форуме только однажды, в 2009 году (тогда он занимал пост премьер-министра). Медведев трижды посещал форум: в 2007 году как первый вице-премьер, в 2011 году как президент и в 2013 году как глава правительства.