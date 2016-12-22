Набиуллина отменила поездку на форум в Давос

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отменила запланированный визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает «РИА Новости». Причины такого решения не называются.

На сайте форума Набиуллина обозначена в списке спикеров. РБК направил запрос начальнику отдела по связям со СМИ Всемирного экономического форума Питэру Вэнэму.

Форум пройдет с 23 по 26 января.

В 2016 году Набиуллина также не поехала на Давосский форум. Источник РБК в ЦБ заявил, что это связано с обвалом рубля и возникшей из-за этого «нервозностью на рынке».

11 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет участвовать в сессии ПАСЕ. Причиной отказа, по его словам, стало отсутствие в регламенте организации пункта о гарантии недискриминации национальных делегаций.