Трамп заявил о расчете на «довольно скорое» урегулирование на Украине

Трамп заявил, что «довольно скоро» среди урегулированных при его участии конфликтов появится еще один. Вечером делегация США проведет переговоры с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине в «довольно скором» времени, передает Sky News.

«Мы урегулировали восемь конфликтов, и я верю, что довольно скоро будет еще один», — сказал Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» для сектора Газа в Давосе.

Трамп выступил с заявлением в преддверии встречи президента России Владимира Путина с его спецпосланником и зятем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры пройдут в Москве, куда американская делегация прибудет вечером 22 декабря. Они будут посвящены урегулированию конфликта на Украине и «другим сопутствующим темам», говорили в Кремле. Также Путин обсудит с Уиткоффом взнос России в «Совет мира».

Говоря о новом раунде переговоров, Уиткофф подчеркнул, что США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно находится на завершающей стадии и свелось к решению «одного вопроса».

О чем именно идет речь, Уиткофф не уточнил. «Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

До переговоров с Путиным американская делегация планирует встретиться с украинскими представителями, а после визита в Москву отправиться в ОАЭ для обсуждения мирного плана на уровне «рабочих групп». Reuters пишет, что в Давосе в 13:00 по местному времени (15:00 мск) должны встретиться Зеленский и Трамп.

Трамп убежден, что заключить сделку хотят и президент России, и президент Украины. Стороны, по его словам, уже близки к соглашению.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, в том числе на основе предложенного США мирного плана. По информации Bloomberg, обновленная версия документа, который впервые был представлен в ноябре, была передана Путину в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Зеленский подчеркивал, что Киев готов к урегулированию не меньше, чем Москва, но простых решений относительно окончания конфликта не будет. В декабре в качестве наиболее чувствительных вопросов он обозначил территории и гарантии безопасности от союзников.