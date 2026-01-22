Трамп заявил о расчете на «довольно скорое» урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине в «довольно скором» времени, передает Sky News.
«Мы урегулировали восемь конфликтов, и я верю, что довольно скоро будет еще один», — сказал Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» для сектора Газа в Давосе.
Трамп выступил с заявлением в преддверии встречи президента России Владимира Путина с его спецпосланником и зятем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры пройдут в Москве, куда американская делегация прибудет вечером 22 декабря. Они будут посвящены урегулированию конфликта на Украине и «другим сопутствующим темам», говорили в Кремле. Также Путин обсудит с Уиткоффом взнос России в «Совет мира».
Говоря о новом раунде переговоров, Уиткофф подчеркнул, что США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно находится на завершающей стадии и свелось к решению «одного вопроса».
О чем именно идет речь, Уиткофф не уточнил. «Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
До переговоров с Путиным американская делегация планирует встретиться с украинскими представителями, а после визита в Москву отправиться в ОАЭ для обсуждения мирного плана на уровне «рабочих групп». Reuters пишет, что в Давосе в 13:00 по местному времени (15:00 мск) должны встретиться Зеленский и Трамп.
Трамп убежден, что заключить сделку хотят и президент России, и президент Украины. Стороны, по его словам, уже близки к соглашению.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, в том числе на основе предложенного США мирного плана. По информации Bloomberg, обновленная версия документа, который впервые был представлен в ноябре, была передана Путину в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.
Зеленский подчеркивал, что Киев готов к урегулированию не меньше, чем Москва, но простых решений относительно окончания конфликта не будет. В декабре в качестве наиболее чувствительных вопросов он обозначил территории и гарантии безопасности от союзников.
