Военная операция на Украине
Трамп заявил о расчете на «довольно скорое» урегулирование на Украине

Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Трамп заявил, что «довольно скоро» среди урегулированных при его участии конфликтов появится еще один. Вечером делегация США проведет переговоры с Путиным
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине в «довольно скором» времени, передает Sky News.

«Мы урегулировали восемь конфликтов, и я верю, что довольно скоро будет еще один», — сказал Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» для сектора Газа в Давосе.

Трамп выступил с заявлением в преддверии встречи президента России Владимира Путина с его спецпосланником и зятем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры пройдут в Москве, куда американская делегация прибудет вечером 22 декабря. Они будут посвящены урегулированию конфликта на Украине и «другим сопутствующим темам», говорили в Кремле. Также Путин обсудит с Уиткоффом взнос России в «Совет мира».

Уиткофф выступил с заявлениями по Украине перед вылетом в Москву
Политика
Стив Уиткофф

Говоря о новом раунде переговоров, Уиткофф подчеркнул, что США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно находится на завершающей стадии и свелось к решению «одного вопроса».

О чем именно идет речь, Уиткофф не уточнил. «Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

До переговоров с Путиным американская делегация планирует встретиться с украинскими представителями, а после визита в Москву отправиться в ОАЭ для обсуждения мирного плана на уровне «рабочих групп». Reuters пишет, что в Давосе в 13:00 по местному времени (15:00 мск) должны встретиться Зеленский и Трамп.

Трамп убежден, что заключить сделку хотят и президент России, и президент Украины. Стороны, по его словам, уже близки к соглашению.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, в том числе на основе предложенного США мирного плана. По информации Bloomberg, обновленная версия документа, который впервые был представлен в ноябре, была передана Путину в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Зеленский подчеркивал, что Киев готов к урегулированию не меньше, чем Москва, но простых решений относительно окончания конфликта не будет. В декабре в качестве наиболее чувствительных вопросов он обозначил территории и гарантии безопасности от союзников.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
