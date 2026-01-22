В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты
В новогодние праздники специалисты Т-Банка зафиксировали всплеск мошенничества. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
«С 1 января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц», — рассказали в Т-Банке.
В банке утверждают, что контакты будущих жертв мошенники обычно находят в группах мессенджеров, где начинающие инвесторы обмениваются опытом, либо с помощью рекламы.
Во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами. Чтобы начать «зарабатывать», просят перевести деньги «доверенному брокеру» или на поддельный инвестиционный счет. В среднем люди теряют на таких «инвестициях» около 26 тыс. руб.
Что необходимо предпринять, чтобы не потерять деньги?
- Проверить, есть ли компания в списке брокеров от ЦБ.
- Проверить, куда отправляете деньги. Важно, чтобы деньги попали на счет юрлица, с которым заключается договор.
- Не спешить с решениями.
Ранее финансовый маркетплейс Сравни представил результаты исследования цифровой безопасности россиян. Анализ показал формирование у граждан устойчивого «иммунитета» к финансовым угрозам: 30% опрошенных распознали обман и прервали общение со злоумышленниками. Тем не менее, 12% респондентов все же пострадали от действий мошенников, потеряв деньги или доступ к аккаунтам, причем для 3% из них этот негативный опыт был неоднократным.
