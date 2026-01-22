 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты

Сюжет
Как защититься от мошенников
«Т-Технологии» T ₽3 346,8 +0,23% Купить
Фото: Алекасандра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алекасандра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

В новогодние праздники специалисты Т-Банка зафиксировали всплеск мошенничества. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«С 1 января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц», — рассказали в Т-Банке.

В банке утверждают, что контакты будущих жертв мошенники обычно находят в группах мессенджеров, где начинающие инвесторы обмениваются опытом, либо с помощью рекламы.

Во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами. Чтобы начать «зарабатывать», просят перевести деньги «доверенному брокеру» или на поддельный инвестиционный счет. В среднем люди теряют на таких «инвестициях» около 26 тыс. руб.

Что необходимо предпринять, чтобы не потерять деньги?

  • Проверить, есть ли компания в списке брокеров от ЦБ.
  • Проверить, куда отправляете деньги. Важно, чтобы деньги попали на счет юрлица, с которым заключается договор.
  • Не спешить с решениями.

Ранее финансовый маркетплейс Сравни представил результаты исследования цифровой безопасности россиян. Анализ показал формирование у граждан устойчивого «иммунитета» к финансовым угрозам: 30% опрошенных распознали обман и прервали общение со злоумышленниками. Тем не менее, 12% респондентов все же пострадали от действий мошенников, потеряв деньги или доступ к аккаунтам, причем для 3% из них этот негативный опыт был неоднократным.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Елена Наумова
Т-Банк мошенники Инвестиции
Материалы по теме
Мошенники украли у жителей Камчатки более ₽500 млн за 2025 год
Общество
Полиция предупредила о рассылке мошенниками писем от лица «Госуслуг»
Общество
В МВД рассказали о ключевых фразах мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Дегтярев объяснил, как можно заставить IIHF допустить юниоров через CAS Спорт, 15:07
В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты Общество, 15:00
Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске Общество, 14:58
Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта Общество, 14:58
Биткоин займет 70% рынка с ценой $1 млн. «Большие идеи» от ARK Invest Крипто, 14:56
Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня» Общество, 14:55
В Польше заявили о возрождении верфей «из пепла» из-за России Политика, 14:46
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема» Спорт, 14:43
Какие квартиры на вторичном рынке будет трудно продать в 2026 году Недвижимость, 14:42
Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело Общество, 14:31
В Росавиации рассказали, почему Boeing 747 не сумел вылететь из Магадана Общество, 14:30
Акции производителя унитазов Toto выросли на фоне ажиотажа вокруг ИИ Технологии и медиа, 14:30
Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа База знаний, 14:27
Россияне возложили эту обязанность на работодателя. Вы удивитесь Life, 14:23