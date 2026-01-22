 Перейти к основному контенту
Дегтярев объяснил, как можно заставить IIHF допустить юниоров через CAS

Дегтярев — об иске в CAS по хоккеистам: причины отказа IIHF несостоятельны
Совет IIHF не стал смягчать санкции к российским юниорам по рекомендации МОК. Михаил Дегтярев подтвердил, что ФХР подаст апелляцию в CAS, который уже признавал отказ из «соображений безопасности» необоснованным
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Отказ в допуске российских молодежных команд на международные турниры будет обжалован Федерацией хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил в телеграм-канале министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Накануне The Athletic сообщил, что совет международной федерации (IIHF) «по соображениям безопасности» не стал допускать юниоров из России и Белоруссии, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Дегтярев назвал несостоятельными ссылки IIHF «на так называемые соображения безопасности». «Подобная аргументация уже была предметом разбирательства в CAS в рамках иска против Международной федерации санного спорта, и суд признал ее необоснованной», — написал Дегтярев.

По словам Дегтярева, юристы ОКР представили в спортивном арбитраже десятки примеров участия россиян в международных соревнованиях без каких-либо инцидентов, а независимый швейцарский эксперт по правам человека подтвердил, что тотальный бан на участие носит откровенно дискриминационный характер.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает решение совета IIHF следствием того, что там «собралась компания, которая категорически против России». «Ведущую роль в этом играет Латвия, которая мешает нашему возвращению. Латвию поддерживает и Эстония, у которой вообще-то хоккей в зачаточном состоянии. Также финны, шведы выступают против нас», — сказал Майоров Vseprosport.

Ранее рекомендациям МОК по допуску российских юниоров последовали в конном спорте, керлинге, волейболе, бейсболе, фехтовании. Через CAS российская сторона добилась допуска спортсменов на взрослые соревнования в лыжных видах и санном спорте.

МОК в декабрьских рекомендациях указал, что от регламентов международных федераций зависит, какие соревнования считать юношескими (youth). IIHF проводит юниорские чемпионаты мира (не старше 18 лет) и молодежные (не старше 20 лет). Как ранее сообщил источник «РИА Новости», глава IIHF Люк Тардиф заявлял, что рекомендации МОК не относятся к категории U20, при этом совет IIHF проголосовал против допуска россиян в обеих категориях.

Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF)
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
