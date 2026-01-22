 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Иран

Фото: Majid Asgaripour / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран до нормализации обстановки. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила на брифинге.

«Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью», — сказала Захарова.

Она добавила, что российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме, хотя выполнение некоторых консульских функций затруднено из-за отсутствия интернета. Представитель МИДа подчеркнула, что для россиян, которые уже находятся в стране, рекомендации остались теми же.

МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности
Политика
Тегеран, Иран

На прошлой неделе министерство рекомендовало соотечественникам соблюдать меры предосторожности. В частности, россиян призвали воздержаться от посещения мест скопления людей, не снимать происходящее на фото и видео, а также неукоснительно выполнять требования иранских правоохранителей и сотрудников спецслужб.

В конце декабря в Иране начались протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране. На время беспорядков в стране отключали интернет и мобильную связь.16 января правозащитные организации и местные жители сообщили, что власти Ирана смогли подавить массовые протесты.

Как писал Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, в ходе протестов в стране погибли не менее 5 тыс. человек, включая 500 силовиков. По данным властей Ирана, пострадали 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений и 300 мечетей.

