Допинговый скандал

Как Россия потеряла победу в Сочи

Международный олимпийский комитет не допустил сборную России на Игры-2018. Причина — манипуляции российских спортивных чиновников с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи

5 декабря исполком МОК принял беспрецедентное решение, отстранив всю сборную России от зимних Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхёнчхане.

Комиссии МОК признали достоверными факты, изложенные в расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) о случаях подмены допинг-проб российских атлетов во время Игр в Сочи.

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На основании косвенных улик — царапин на пробирках, свидетельствующих, по мнению экспертов, о несанкционированном вскрытии, — 43 российских атлета признаны виновными в употреблении допинга, в том числе «коктейля Родченкова», смеси стероидов и алкоголя, изготовленной Григорием Родченковым, экс-главой Московской антидопинговой лаборатории. Все эти спортсмены пожизненно отстранены от Олимпиад, их результаты в Сочи аннулированы. Четверо спортсменов оправданно.

Комиссия МОК подтвердила, что в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи участвовали в том числе высокопоставленные чиновники Минспорта РФ. Они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах в качестве официальных лиц. В их числе — Виталий Мутко, министр спорта во время сочинской Олимпиады, и его зам Юрий Нагорных.

Тезис о существовании «государственной системы допинга в России» не был доказан. МОК разрешил «чистым» спортсменам из России участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане в статусе «олимпийские атлеты из России». Использование российского флага, гимна и прочей госсимволики на официальных мероприятиях Олимпиады запрещено.

Аннулирование результатов 43 российских спортсменов в Сочи привело к глобальному пересмотру медальных итогов Игр. Россия лишилась 13 медалей, в том числе четырех золотых. В результате Россия потеряла первое общекомандное место, опустившись на четвертое. Победителем Олимпийских игр в Сочи стала Норвегия, далее идут Канада и США.