 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Уиткофф прилетел в Москву

Сюжет
Мирный план по Украине
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в аэропорту Внуково. В последний раз он был в Москве 2 декабря, тогда его переговоры с Владимиром Путиным продлились пять часов
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об его визите ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам Путин перед встречей заявил, что обсудит с Уиткоффом, в частности, взнос России в «Совет мира», о создании которого 22 января объявил Дональд Трамп.

Стив Уиткофф вновь прибыл в Москву в сопровождении зятя американского лидера Джареда Кушнера. В прошлом году спецпосланник Трампа посетил Россию шесть раз, закрепив статус ключевого переговорщика с Россией от США. Предыдущая встреча сторон состоялась в Москве 2 декабря, тогда пятичасовые переговоры в Кремле были полностью посвящены американскому плану урегулирования украинского конфликта.

Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане
Политика

Уиткофф прилетел в Москву
Video

По итогам закрытых переговоров 2 декабря компромисс по территориям не был достигнут, однако российская сторона получила четыре документа с мирными предложениями. Помимо этого, обсуждалось экономическое сотрудничество России и США. Стив Уиткофф передал Владимиру Путину приветствие от Дональда Трампа и вылетел в США, отказавшись от визита в Киев.

Перед началом официальных переговоров Стиву Уиткоффу устроили прогулку по центру Москвы. В сопровождении Дмитриева он осмотрел достопримечательности, после чего пообедал в одном из ресторанов на Манежной площади.

О встречи стало известно на прошлой неделе из публикации Bloomberg. По данным агентства, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены представить актуальные проекты мирного плана. На повестке переговоров с российской стороной — обсуждение гарантий безопасности для Украины от США и Европы, а также вопрос послевоенного восстановления страны.

20 января в Давосе на форуме Стивен Уиткофф провел переговоры со спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Спецпосланники США и России охарактеризовали диалог как позитивный и конструктивный. С 19 по 23 января в Давосе проходит форум под девизом «Дух диалога». Главной темой мероприятия был конфликт на Украине, однако европейские лидеры готовились ко встрече с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения ситуации с Гренландией.

Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно»
Политика
Кирилл Дмитриев

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Ярославцева
Россия Стив Уиткофф визит Владимир Путин Москва
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин обсудит с Уиткоффом взнос России в «Совет мира»
Политика
На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто
Политика
Песков не стал комментировать ход переговоров перед приездом Уиткоффа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Уиткофф прилетел в Москву Политика, 22:37
Трамп подал иск против JPMorgan на $5 млрд из-за отказа его обслуживать Бизнес, 22:27
Британские военные помогли Франции перехватить шедший из России танкер Политика, 22:20
Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России Политика, 22:10
Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования Политика, 22:06
FutureToday составила рейтинг лучших работодателей России Общество, 22:02
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил ее в «Совет мира» Политика, 21:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
СКА вел 1:0 почти весь матч, но в концовке проиграл «Спартаку» Спорт, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Axios назвал участников встречи России, США и Украины в Абу-Даби Политика, 21:42
В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии Политика, 21:38
Орбан ответил Зеленскому на совет «дать подзатыльник Виктору» Политика, 21:33
Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед» Спорт, 21:29
Зеленский назвал один нерешенный вопрос в мирном плане по Украине Политика, 21:17