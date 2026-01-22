Самолет спецпосланника Трампа приземлился в аэропорту Внуково. В последний раз он был в Москве 2 декабря, тогда его переговоры с Владимиром Путиным продлились пять часов

Стив Уиткофф (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об его визите ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам Путин перед встречей заявил, что обсудит с Уиткоффом, в частности, взнос России в «Совет мира», о создании которого 22 января объявил Дональд Трамп.

Стив Уиткофф вновь прибыл в Москву в сопровождении зятя американского лидера Джареда Кушнера. В прошлом году спецпосланник Трампа посетил Россию шесть раз, закрепив статус ключевого переговорщика с Россией от США. Предыдущая встреча сторон состоялась в Москве 2 декабря, тогда пятичасовые переговоры в Кремле были полностью посвящены американскому плану урегулирования украинского конфликта.

По итогам закрытых переговоров 2 декабря компромисс по территориям не был достигнут, однако российская сторона получила четыре документа с мирными предложениями. Помимо этого, обсуждалось экономическое сотрудничество России и США. Стив Уиткофф передал Владимиру Путину приветствие от Дональда Трампа и вылетел в США, отказавшись от визита в Киев.

Перед началом официальных переговоров Стиву Уиткоффу устроили прогулку по центру Москвы. В сопровождении Дмитриева он осмотрел достопримечательности, после чего пообедал в одном из ресторанов на Манежной площади.

О встречи стало известно на прошлой неделе из публикации Bloomberg. По данным агентства, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены представить актуальные проекты мирного плана. На повестке переговоров с российской стороной — обсуждение гарантий безопасности для Украины от США и Европы, а также вопрос послевоенного восстановления страны.

20 января в Давосе на форуме Стивен Уиткофф провел переговоры со спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Спецпосланники США и России охарактеризовали диалог как позитивный и конструктивный. С 19 по 23 января в Давосе проходит форум под девизом «Дух диалога». Главной темой мероприятия был конфликт на Украине, однако европейские лидеры готовились ко встрече с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения ситуации с Гренландией.