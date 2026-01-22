Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве. Видео
Появились кадры прибытия Уиткоффа в Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в московский аэропорт Внуково, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его кортеж уже направляется в Кремль.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине